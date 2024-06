Feijóo deja abierta la puerta a una moción de censura tras el 9J: "Vamos a usar todas las herramientas"

El líder de la oposición está dispuesto a usar "todas las herramientas" de las que dispone para frenar al Gobierno de Pedro Sánchez. Y una de estas es la moción de censura, la misma con la que el socialista llegó a la Moncloa en 2018 desbancando al popular Mariano Rajoy. Así lo ha reconocido el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se abre a aplicar esta medida tras las elecciones europeas del próximo domingo 9 de junio.

"Si esa mayoría social, que no está de acuerdo con lo que está pasando en este ambiente de corrupción política y económica en la que se mueve España, en esta parálisis del Gobierno en el que llevamos casi un año, se convierte en mayoría electoral el 9 de junio veremos mas próximo el final del túnel". "¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas", ha respondido en una entrevista de Antena3 en la que se le preguntaba precisamente por si se plantea la moción tras el 9J y si además contara con el apoyo de Junts: "Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto", ha añadido sin descartar esta vía.

Una vía que, en cambio, descartó hace poco más de un mes, cuando salió a comparecer el día después de las elecciones en Cataluña. "Sé que no habrá elecciones a la mayor brevedad porque teme a las urnas. Aunque es lo que debería hacer porque para hacer un punto y aparte en política la única manera es consultar a los españoles. Sé también que no va a dimitir. A las pruebas me remito. Y adelanto que no le voy a presentar una moción de censura en estos momentos porque ha comprado el apoyo de sus socios con la dignidad de todos los españoles", aseguró el pasado 29 de abril desde la sede nacional de Génova.

En todo caso Feijóo se ha mostrado reticente a avanzar la que será la estrategia de la oposición, más aún en la recta final de campaña. "No me gusta hacer una política ficción, quiero ser un político previsible y respetuoso con las instituciones", ha señalado.

Más información en breve.