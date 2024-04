El portavoz de JUCIL, sobre los ataques con narcolanchas en Málaga: "Esto es por culpa de la política de Marlaska, que no dimite"

Los nuevos ataques a embarcaciones de la Guardia Civil por parte de una narcolancha en Estepona, en Málaga han vuelto a levantar ampollas en nuestro país. Este lunes, Vamos a ver ha podido hablar con Agustín Leal, portavoz de JUCIL.

"Empeora las cosas a marchas agigantadas. El narcotráfico ha llegado a un extremo... Lo que ocurre es que no hay una política de seguridad desde hace año, se ha abandonado", ha destacado Agustín Leal.

Asimismo, el invitado ha agregado: "Esto ha ido a más. No es que se esté atacando al principio de autoridad, es que no existe y peligra el Estado de Derecho, esto es cuestión de voluntad política".

"Al Gobierno no le interesa ni nos da el personal necesario ni los medios ni la legislación necesaria. El motivo se sabrá con el tiempo. ¿Por qué cierran OCON-sur con los grandes éxitos que tenía cuando el propio Marlaska lo ponía de ejemplo de la lucha contra el narco? El campo de Gibraltar se había convertido en territorio hostil... eso son palabras de Marlaska", ha señalado Agustín Leal.

"El 9 de febrero dio la rueda de prensa en Algeciras diciendo que estaba todo bien y no es verdad. Un grupo parlamentario de la oposición ha pedido que salgan a la luz las comunicaciones entre su delegación del Gobierno y la comandancia de la Guardia Civil. ¿Sabes por qué no han salido? Porque Marlaska se acoge a una ley de secretos oficiales del 68", ha denunciado el portavoz de JUCIL.

Además, Leal ha recalcado: "No están dando los datos correctos, están engañando al ciudadano. Es cuestión de voluntad política. La planeadora que los mata es un arma peligrosa y tú tienes que poder defenderte porque la están usando de arma, son decisiones que tienes que tomar en milésimas de segundo".

Finalmente, Agustín Leal ha agregado: "Hay momentos en los que hay que tomar unas decisiones drásticas. Lo que pasa es por culpa de la política del ministro Marlaska, que todavía no ha dimitido, y del presidente Sánchez, que lo tenía que haber cesado ya y no lo hace porque respalda estas nefastas políticas. No hay mejoras, solo balones fuera. No somos capaces de revertir la situación, eso lo tiene que hacer Marlaska".