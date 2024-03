Los vecinos de Genoveva Casanova, hartos de que no recoja las deposiciones de su perro: "Esta mujer no sabe lo que es la vergüenza"

Desde que los medios de comunicación se hicieron eco de la amistad existente entre Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca, la actriz mexicana decidió apartarse de los focos refugiándose en varios lugares, entre ellos, la finca de su expareja, Cayetano Martínez de Irujo.

Tras este episodio, el entorno de Genoveva aseguró que se encontraba enferma y que necesitaba descanso y reposo. Unos datos que no sentaron nada bien al confirmar su participación en El desafío, uno de los programas más extremos de Antena 3.

Ahora, son los vecinos de la urbanización en la que vive la mexicana quienes han vuelto a sacarla a la palestra. Todo, por pasear a su perro en el interior de la finca y, además, no recoger las deposiciones del animal.

Este miércoles, Espejo Público ha mostrado la conversación que el equipo del programa ha podido mantener con una de las vecinas de Genoveva, que ha criticado el comportamiento de la celebrity: "Como vecina, estoy indignada, pero vamos, todos en el edificio lo estamos. Esta mujer no sabe ni lo que es la vergüenza".

"Yo ya la he pillado tres veces paseando al perro dentro de la urbanización y dejando las cacas ahí, en las zonas comunes. Ahí es donde juegan los niños. Cuando yo la vi, se lo dije y me dijo que no quería sacar al perro por fuera por las cámaras, pero es que así no puede ser... En la urbanización... Lo que hace es una cerdada", ha criticado la mujer.

"La comunidad es muy tranquila, nunca hemos tenido problemas, pero desde que ella está aquí, madre mía... Como siga así, tendremos que tomar medidas porque esto es un asco. No caminas tranquilo ni por la urbanización ni nada, ya lo que faltaba", ha sentenciado esta vecina.