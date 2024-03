Alexia Rivas, sobre el romance entre Pietro Costanzia y Julia Janeiro: "Ella seguía enganchada y le mandaba indirectas"

La detención de Pietro Costanzia, hermano de Carlo Costanzia, acusado de un intento de asesinato a machetazos en Italia, ha generado una gran repercusión en nuestro país, donde la prensa ha comenzado a hacer sus averiguaciones.

Así, este miércoles, desde el Club Social de Vamos a ver, Alexia Rivas ha confirmado que Pietro mantuvo una relación amorosa con Julia Janeiro, hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique.

"A mí, en junio, me llega una información, lo que pasa es que en ese momento el chico no era conocido y de Julia tampoco es que se hablara mucho, y más sabiendo que el novio era anónimo. Me llega que Juls tiene pareja, que es hermano de Carlo Costanzia y, en ese momento, no se le da más importancia", ha explicado Alexia Rivas.

"Pasado un tiempo, me cuentan que se han ido a Marbella juntos, después a Turín, a Milán, y me aseguran que tienen una relación de noviazgo... son novios. En los últimos meses, tuvieron problemas entre ellos y me cuentan que Julia no lo habría superado del todo y que seguiría enganchada a ese chico", ha señalado la periodista.

"De hecho, en Instagram, ella no para de poner canciones en italiano, que es el idioma del chico, como indirectas bonitas hacia él. Las fotografías de ellos besándose me las enviaron en verano. Lo que pasa aquí es que ella quiere seguir la relación, pero él ha habido un momento en el que no quiere", ha sentenciado la colaboradora del matinal de Telecinco.