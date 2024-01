El plantón de una soltera de 'First Dates' en plena cita: "Cupido hoy estaba de resaca"

No todas las citas salen bien. En el caso de Mari Carmen y Ricard, dos solteros que fueron a First Dates a probar suerte, la falta de química se vio desde el primer momento. La comensal se mostró reticente con su cita durante toda la cena y no llegó ni al postre, ya que decidió darle un plantón que ha quedado grabado para la historia del programa.

Antes de que Mari Carmen llegase al restaurante, Ricard, de 56 años, explicaba al presentador Carlos Sobera que vivía permanentemente en un barco después de haberlo vendido todo y separarse de su mujer. El detonante fue un accidente de moto, que le generó "una incapacidad laboral definitiva" y le cambió la vida de manera radical.

Sin embargo, la vida en un barco no es lo que Mari Carmen, de 52 años, quiere para ella. "Tu vida y la mía son muy diferentes, como que no vamos a coincidir", le hacía saber la soltera durante la cena.

El silencio por parte de la comensal y su negativa a responder algunas preguntas fue tornando la cita en un interrogatorio cada vez más tenso. Mientras que él trataba de preguntarle sobre sus gustos, su familia o sus ambiciones, ella se limitaba a responder de manera escueta, con un sí o un no. De poco valieron los juegos que desde el programa trataron de introducir para amenizar la velada. En una de las tarjetas que le tocó a Ricard, este debía decir qué cambiaría de su cita, y él confesó que la veía "nerviosa" y algo "estirada" en su manera de vestir, algo que no gustó nada a Mari Carmen.

La gota que colmó el vaso fue cuando Ricard opinó que le parecía "aburrido" que ella estuviese buscando una pareja "exactamente igual" a ella. "Es que me ha llamado aburrida. Me ha llamado estirada y luego me ha dicho 'aburrida', entonces, ¿no querrás que encima me coma el postre delante de ti?", confesaba la soltera, hablando aparte a cámara.

Tras ello, Mari Carmen le dio plantón a su cita. "Perdona, te voy a explicar una cosa. Me voy a ir porque no estoy cómoda y creo que no vamos a coincidir en nada", le dijo a Ricard. Acto seguido, y con la tarta de queso delante, se levantó de su asiento y abandonó el restaurante.

"Cupido hoy estaba de resaca, ni ancla, ni flechas, ni nada. Ha tirado un dardo que ha fallado más que una escopeta de caña", ha valorado con ironía Ricard en su conversación con el equipo de First Dates.

"Ricard, ¿qué ha pasado? ¿Se ha sentido incómoda y se ha marchado?", le preguntó Sobera, que se acercó hasta el soltero recién plantado, con resignación. "Bueno, no pasa nada, esto a veces ocurre, por lo menos habéis aguantado hasta el postre", valoró el presentador.

Para el soltero, irse en plena cita es algo que él "no hubiera hecho nunca". En su opinión, "eso de levantarse e irse no lo encuentro correcto".

A pesar de esta desastrosa experiencia, Carlos Sobera animó a Ricard para que siguiese confiando en el programa. "Quizás la próxima vez te consigamos una cita que vaya un poquito mejor. Mientras tanto, disfruta del barco y de la vida que llevas", le dijo Sobera antes de despedirse del soltero.