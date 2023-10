Pilar Vidal responde a Carmen Lomana: "Me gustaría aparecer en Paquita Salas o hacer un cameo en una película de Almodóvar"

La tensión entre Pilar Vidal y Carmen Lomana sigue siendo palpable. La periodista y colaboradora de Espejo Público destacó el pasado viernes que nunca se ha llevado bien con la empresaria. Sin embargo, la gota que colmó el vaso en su mala relación fue el momento en Lomana llamó "gorda" a Vidal.

La periodista no dudó en comentar el episodio que vivió junto a su compañera de plató y, tras acusarla de gordofobia, acabó llorando en pleno directo. Así, el pasado viernes, Vidal aseguró que había recibido incontables muestras de apoyo y cariño de, incluso miembros del Gobierno.

Durante el pasado fin de semana, sin embargo, Carmen Lomana decidió romper su silencio y, en un evento, aseguró que los comentarios hacia Pilar Vidal no habían sido para tanto y reiteró que "tanta grasa no es buena". Además, expuso que España se había perdido a "una gran actriz".

Unas declaraciones a las que Vidal no ha dudado en responder este lunes durante su aparición en Espejo Público: : "Yo siempre he querido ser actriz, amiga, de pequeña iba incluso a teatro". Además, la periodista ha continuado: "A mí me gustaría aparecer en Paquita Salas, siendo su prima, por ejemplo, o que Almodóvar me dé un cameo en una de sus películas".