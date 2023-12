Referentes en el mundo del pódcast pero cada día más televisivos. La Pija y la Quinqui, o lo que es lo mismo, Carlos Peguer y Mariang, triunfan con su programa, por el que han pasado personajes de la talla de los Javis, Rosalía, Belén Esteban, María Patiño y, por supuesto, Pedro Sánchez.

Su éxito puede obedecer a muchos factores, desde centrarse en entrevistar a "personas superfamosas", como dice la murciana, hasta "no ser nada especiales", como defiende el extremeño. Pero, sea como fuere, no dejan sumar logros y proyectos a su carrera, a la que ahora añaden otro hito más: dar las Campanadas en Playz.

Ambos, que ya tienen en este canal digital para jóvenes su propio programa de música, La Playz List de La Pija y la Quinqui, se atreven ahora con el reto de dar la bienvenida al 2024 desde la Puerta del Sol en Sabor a uva, el formato que comenzará a las 23 horas del 31 de diciembre y que podrá verse a través de RTVE Play y YouTube.

¿Cómo recibieron la noticia de que iban a dar las Campanadas en RTVE Play?Carlos Peguer: Nos hizo bastante gracia porque en realidad es un poco un teatrillo. Hay mucho sketch, apariciones especiales... Más que presentar las Campanadas, me hacía gracia la obra de teatro que hemos montado alrededor.

Mariang: Sí, totalmente. Era como una actuación de final de curso de un colegio.

C: Se sintió actuación de final de curso todo el rato, fue muy divertido. Nos hizo bastante gracia y estuvimos a tope, tenemos un equipo increíble en Playz. Los guionistas son amigos nuestros, nos conocen muy bien.

M: Con Playz siempre ha sido muy fácil trabajar porque nosotros empezamos con ese equipo. No de cara al público, pero como guionistas, como communities...

Al emitirse en una plataforma digital, ¿a qué dirían que se parece más su programa, a las Campanadas de Ibai o a las de televisión?M: Se parece al Super Mario Galaxy porque no se entiende de ninguna forma. Parece que saltamos de nivel con cada actuación que hacemos. De pronto retrocedemos, aparecen de repente personajes secundarios, se suman a la trama...

C: Pero porque nosotros lo grabamos desordenado. Luego editado tiene que tener sentido.

M: Creo que tampoco se va a entender. La gente que nos pregunte por internet cómo se ve.

¿Tienen alguna sorpresa preparada?C: Es... una experiencia sensorial. Es una locura. Hay muchísimas cosas, un montón de invitados, de actuaciones, es muy divertido. Es increíble el guion. A mí me hace mucha gracia.

M: ¡Y hay doce campanadas y cuartos!

Carlos Peguer y Mariang, La Pija y la Quinqui. JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ

¿Y no tenían miedo de equivocarse con los cuartos como le ha pasado a tantos presentadores?M: Hay que empezar a equivocarse con los cuartos. Si tanta gente se equivoca por algo será. Es como cuando la gente decía 'cocreta' y la RAE lo incluyó.

C: Además, el otro día estuvimos hablando de que las 12 campanadas son los 12 primeros segundos del año, no los 12 últimos. Entonces tiene más sentido que comas uvas antes, en mi opinión. Así que hay que comer uvas en los cuartos.

¿Van a dar alguna sorpresa con los looks al estilo de Cristina Pedroche?M: Yo salgo tapada, pero porque hacía mucho frío, no tenía ninguna sorpresa. Simplemente, me estaba quedando pajarito.

C: No tuvimos tiempo de pensarlo tanto, la verdad. Y sobre todo no somos tan importantes.

¿Cómo viven la Nochevieja?M: A mí me da completamente igual la Nochevieja.

C: Yo la vivo por la tarde con amigos y luego cada uno a su casa con la familia. Y antes, cuando era más joven, salía de fiesta después, pero ahora a casa y después de las uvas no hay quién me mueva de la cama.

M: Yo en Nochevieja de 2015 tuve una intoxicación alimentaria por unos calamares rellenos y estuve vomitando y haciendo caca a la vez durante toda la noche siguiente y, desde entonces, no hago nada en Nochevieja.

¿Dónde suelen ver las Campanadas?M: En La 1, por supuesto (ríe).

C: En mi familia van cambiando: la oficial, la de comer las uvas, en La 1, pero también hay que ver el vestido de la Pedroche, lo que hay en Telecinco... Mi familia va haciendo zapping.

M: Es muy de familia lo de hacer 'putivuelta' en las Campanadas.

¿Nunca las han visto con Ibai?C: Le digo a mi padre de ver las Campanadas con Ibai en Twitch y me pega una hostia que me empadrona de vuelta en Badajoz.

Pero ahora, como él, van a dar las Campanadas en una plataforma digital como RTVE Play.C: Sí, por supuesto, y mis padres no lo van a ver.

M: Eso espero, me moriría de la vergüenza si mis padres ven las Campanadas conmigo delante mientras las estoy dando. O sea, podría saltar desde el decimotercero, que es donde está la casa de mis abuelos.

C: Supongo que, cuando ya den las uvas, lo pondremos. Dirán 'venga, ahora vamos a ver lo que hace el niño'.

Llevan menos de dos años con su pódcast, La Pija y la Quinqui, y ya tienen un éxito arrollador, ¿cuál es su secreto?M: Rosalía y Pedro Sánchez.

C: El secreto es traer a personas superfamosas.

M: Realmente no... Simplemente fue tener 21 años y la audacia de decir 'vamos a hacer un pódcast hablando de nuestras mierdas, que son como temas recurrentes de gente de 21, 23 o 24'. Y ya está. Tampoco había una ambición detrás, no esperábamos que estuviésemos presentando las Campanadas en Playz.

C: Creo que lo que nos ha hecho especiales es no ser nada especiales. Cualquier persona nos puede ver, identificarse con nosotros y decir 'yo puedo hacer esto con mi amiga también'.

M: Y mejor. Eso, aunque no lo parezca, es un gran motor para que te consuman, pensar que tú eres mejor que esa persona. Yo hay muchas cosas que consumo que lo hago pensando 'puedo hacerlo mejor que esta persona'. Es un gran motivador.

Han entrevistado a los Javis, Rosalía, Pedro Sánchez, Belén Esteban y María Patiño… ¿Cuál es vuestra entrevista favorita?M: Berto Romero. Amo a Berto Romero.

C: Yo a Belén Esteban y María Patiño. Es que fue en modo avión, te lo juro. No había que hacer nada, ellas estaban hablando solas. Era increíble, como ver una tragedia griega.

M: Había lágrimas, había sonrisas, había batallas campales...

C: Se peleaban, se reconciliaban, era increíble.

M: Eso sí que fue el Super Mario Galaxy.

¿Y cuál les gustaría hacer que todavía no hayan hecho?M: Javier Bardem y Penélope Cruz. También me gustaría mucho Antonio Resines con Fran Perea, Estopa, Pedro Almodóvar... Aunque Almodóvar ya está en un punto más de hablar de su obra que de charlotear.

¿Han intentado ponerse en contacto con ellos?M: Con algunos sí y con otros no. Yo lo intenté con Javier Bardem, porque sacaba La Sirenita, donde interpreta al rey Tritón. Pero no sé muy bien en qué quedó, la verdad.

C: Es que claro, ya nosotros no estamos ahí, delegamos un poco, le decimos a nuestro equipo 'a ver si conseguís esto, intentadlo'.

M: Hay mucha gente que sí que conseguimos nosotros. No hay nada más poderoso que un mensaje directo de Instagram de una persona de 24 años. Bueno, sí, un tuit. Pero hay cosas que directamente lo pasamos a producción, porque la productora lleva tiempo trabajando con invitados y tienen muchos contactos.

C: Saben quién lleva a quién. Le puedo mandar un DM a Aitana, pero no creo que Bardem me conteste a un DM…

¿Qué tal fue entrevistar a Pedro Sánchez? Él después ha hablado varias veces del pódcast.M: Es que está tan obsesionado… ¡No nos deja en paz! (ríe)

C: Está enamorado de nosotros… (ríe). No, en serio, fue muy buena entrevista, fue muy majo con nosotros.

M: También fue un poco en modo avión esa entrevista, él sabía dónde venía.

C: Él venía a jugar.

¿Y qué repercusión tuvo su entrevista?C: A lo mejor es porque hice un poco como los caballos y miraba solo para delante, pero la mayoría de lo que vi a raíz de lo del pódcast con Pedro Sánchez fue bueno.

M: Sí, a mí me sorprendió. Yo no soy como los caballos y me sorprendió que la gran cantidad de comentarios eran todos positivos.

C: Nos ha venido bien en cuanto a repercusión. Somos más famosos, ganamos más dinero. Y comentarios negativos... Habrá mucha gente que nos odie, por supuesto, pero, en general, el balance es positivo.

M: A mí me la pela. Lo volvería a repetir.

Supongo que mucha gente lo interpretó como un posicionamiento político y eso provocaría crítica y alabanzas.C: A ver, nosotros realmente siempre hemos estado bastante posicionados políticamente.

M: Tampoco hablamos de política en sí, pero simplemente el hecho de ser una chica y un gay en un lugar público y de entretenimiento te posiciona.

C: Aunque no hablemos de política, sí que hablamos bastante de la actualidad y lo que está pasando, pero no tengo por qué decir 'pienso esto'. ¿Que la gente no quiera verlo? Eso es culpa suya, pero realmente nos posicionamos todo el rato.

¿Y qué repercusión creen que tuvo para él?C: No te digo que ninguna, pero no tanta como la gente cree... A mí hay gente que me ha dicho 'habéis salvado a este país'. Hombre, tampoco es eso, la verdad. Simplemente le vino bien para hacer que la gente le viera más cercano, pero no creo que nadie cambiara su voto por nosotros ni que se animara a votar por nosotros.

M: Fue un episodio divertido de este 2023, pero no le pondría la etiqueta de decisivo. Aunque para mí sí.

C: Para nuestra carrera muy bien, pero para el devenir de España no creo que fuera para tanto.

¿En qué notan más la fama? ¿Os paran por la calle a menudo?C: Podemos ir por la calle tranquilos, no somos la Beyoncé. Lo noto en que no tengo que mirar si llego a fin de mes ni los precios de las cosas en el supermercado. Ahora vivo con tranquilidad económica, y eso es lo mejor de todo.

M: Pienso lo mismo, y que ahora pido taxis.

C: Antes pedir un taxi era un lujo. Lo sigue siendo, pero ahora somos burgueses (ríe).