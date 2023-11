La petición de Carlos Alsina a Felipe VI: "Intenté que el rey viniera al programa, pero no hay manera"

Como cada martes, Espejo Público ha contactado en directo con Carlos Alsina para, en primer lugar, felicitar al periodista por el Premio Francisco Cerecedo de periodismo que ha conseguido y que ha recibido de manos de Felipe VI.

El presentador ha mostrado su agradecimiento por el galardón y ha afirmó que sentía "una gran responsabilidad". Además, durante su conversación con el matinal de Antena 3, ha apuntado que pudo mantener una conversación con los reyes de España.

Por su parte, Susanna Griso ha alabado a Alsina destacando que estuvo "brillante" en su discurso al recoger el premio y Felipe VI, por su parte, le apuntó: "Representa la distancia crítica, la búsqueda de la verdad sin dejarse vencer por la complacencia hacia sus interlocutores, ni por el tempo a incomodarles, unido a un análisis riguroso de la información desde diferentes perspectivas".

"La mentira sobre nuestra historia reciente seguirá siendo mentira aunque ahora la abrace quien dice velar por nuestra memoria histórica y democrática", agregó el periodista que, sin embargo, ha destacado que habría jugado con la retórica y la ironía pues "cada uno interpreta los discursos como quiere": "Los periodistas hacen sus propias interpretaciones de todo".

Respecto a lo que Alsina habló con los reyes, ha revelado que el rey tiene un gran interés por el mundo del periodismo en general. Asimismo, ha destacado que trató de pactar una entrevista con Felipe VI: "Lo intenté y he fracasado, sería un caramelo profesional. Intenté que el rey viniera al programa, pero no hay manera. Le dije, pues si no es conmigo, con Susanna, pero tampoco. También intenté que me chivara el discurso de mañana en el Congreso, pero tampoco".