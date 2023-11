Luis del Olmo, tras su grave caída en la bañera: "Estoy fenómeno, los médicos dicen que es como si tuviera 40 años"

La noticia de que el periodista Luis del Olmo había sufrido un accidente en su casa ha alertado a todos los medios de comunicación que, rápidamente, han tratado de conseguir la última hora acerca del estado del presentador.

Así, este martes, Espejo Público ha podido contactar en directo con Luis del Olmo para conocer cómo se encuentra tras su grave caída en la bañera de su casa. Tal como ha explicado Miquel Valls, el periodista ha estado "hospitalizado algunos días".

Del Olmo, de 86 años, se encontraba en su vivienda, en Barcelona, cuando tuvo una grave caída en la bañera y, este martes, ha atendido al matinal de Susanna Griso para destacar: "Estoy fenómeno. Tengo unas ganas de salir a la calle y de correr por aquí, por la vía Augusta... Pero los médicos me han dicho que no me preocupe y que me queda vida aún para, al menos, un par de años".

"Yo voy a la ducha, como cada día, y al salir resbalo, no sé cómo, y cuando me doy cuenta ya estaba en el suelo. Intenté levantarme y no podía. Llamé a mi mujer, que vino, y llamé a una amiga que vive aquí con nosotros, y tampoco podían. Llamamos al portero, que es majísimo, de unos 25 años, y me puso para arriba, como si yo tuviera 25 años".

"Son recuerdos que tiene uno de la vida después de estar casi durante 80 años en esa radio maravillosa", ha agregado el periodista que, además, ha apuntado que "el diagnóstico, después de mirar y remirar, y de estar con médicos y médicas, me han dicho: 'Luis, estás muy bien, como si tuvieras 40 años'".

"Me habéis pillado en casa de casualidad porque me voy a ir a dar una vuelta, que hago todos los días entre tres y cuatro kilómetros. No tengo nada de nada", ha sentenciado el periodista, tranquilizando a la audiencia y la propia Susanna Griso.