Pepi Valladares desvela qué persona "muy conocida" llegó con 90.000 euros a Cantora para "sacar a Isabel Pantoja de la cárcel"

Pepi Valladares visitó este fin de semana el plató de Fiesta para hablar de su relación con Julián Muñoz e Isabel Pantoja, de la que fue su persona de confianza. En la charla, Pepi sorprendió al revelar un detalle de la vida de la tonadillera hasta ahora jamás contado: la persona que pagó la fianza de Isabel Pantoja en 2007 para que la cantante pudiera salir de la cárcel tras ser detenida.

"Se estuvo intentando recopilar dinero, pero lo que lo presencié fue que un fan llegó a la casa con 90.000 en el elástico de los calcetines, que eso lo he visto yo, y es un fan que es conocido por todos. Ese momento fue tremendo, pero es que hasta Chelo García Cortés quería sacar dinero de un cajero para ayudarla", contó Pepi. "Una persona muy conocida y que conocían todos", detalló.

Sin embargo, aunque este fan conocido quiso hacerse cargo de la fianza de la cantante, finalmente este dinero no fue necesario porque, en palabras de Pepi Valladares, "el dinero ya se había conseguido por otra parte".

La exasistenta doméstica de Isabel Pantoja también visitó recientemente el plató de TardeAR para hablar de Julián Muñoz, quien está pasando por un delicado momento de salud.

"Estoy al tanto de todo, recibí una última llamada de él el domingo", ha confesado Pepi, asegurando que fue Muñoz quien la telefoneó. "Debo decir que yo no tenía contacto ninguno con él, pero retomo el contacto cuando se ha ce el especial de Julián [...] Estuve hablando con él antes y después de Navidad", explicó.

Así, Julián Muñoz actualizó a la exasistenta sobre su estado. "Me extrañaba porque llevaba unos 20 días que no me llamaba, y me llamó el pasado jueves", hcontó.

"La voz era un hilito, y me llamó para contarme que estaba ingresado", ha expresado. Por otro lado, Pepi contó: "Él me ha pedido que vaya a verlo, pero no puede ser algo personal por la prensa".

Pepi detalló que tuvo mucha relación con el expolítico incluso cuando estaba cumpliendo condena en prisión. "Iba a Jaén con sus hermanas para verlo. Si no, allí no había nadie". "Tengo muchas cartas de agradecimiento de él", dijo.