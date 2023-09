Pasmo entre los espectadores de EE UU al estrenarse allí 'Naked Atraccion', un programa de citas con desnudos integrales

En el Reino Unido se emite desde 2016 en Channel 4 un programa llamado Naked Atraccion. La mecánica es sencilla: un participante, hombre o mujer, se pone ante varias cabinas dentro de las cuales hay pretendientes completamente desnudos.

La persona del centro va viendo poco a poco los cuerpos de sus pretendientes gracias a una persiana que va subiendo. Junto con la presentadora valoran los cuerpos que ven y se va descartando.

Al final, solo quedan dos candidatos y la persona del centro se desnuda también, para ser sometida entonces al escrutinio y comentarios de sus aspirantes. Una vez que se decide por uno de los dos, tienen una cita vestidos. El lema del programa es "empezar por donde una buena cita suele terminar: desnudos".

De Naked Atraccion se han hecho versiones en otras partes del mundo, como en Italia, en D+, y ahora la plataforma de HBO llamada MAX ha comprado los derechos de seis temporadas de este programa de citas y las ha puesto disponibles para EE UU bajo demanda.

En el país donde la doble moral es la norma (un estudio de la Universidad de Navarra asegura que en Estados Unidos los usuarios pagan en promedio 60 dólares mensuales para ver contenidos sexuales explícitos) la llegada de Naked Atraccion ha sido toda una revolución.

"Mi maldita hermana me acaba de poner en este programa de 'atracción desnuda' y esta es la mierda más loca que he visto en la televisión", escribió un espectador citado por medios de EE UU.

"Hay algo tan vergonzoso en ver el lenguaje corporal de un hombre desnudo que ha sido rechazado", escribía otro. "Odio un poco cómo son las cosas y no debería estar viendo esto (estoy contribuyendo a la demanda), pero esto me fascina", confesaba uno más.

La polémica ha saltado a los medios de comunicación también y el locutor de radio sindicado Bert Weiss lo calificó como "el programa más impactante que he visto en mi vida". En The View de la ABC, el presentador, Sunny Hostin confesaba: "Me avergüenza admitir que [mi esposo Emmanuel] y yo nos obsesionamos tanto con este programa que ayer lo vimos en exceso... y aprendí cosas de las que nunca había oído hablar en mi vida. Fue una de las cosas más fascinantes que he visto nunca".

No solo ha habido personas escandalizas, también quienes han defendido el formato: "A pesar de la desnudez, no se pretende ser excitante, ni dramático, ni nada parecido… Los concursantes son simplemente personas normales con defectos normales y el formato promueve una discusión abierta y saludable sobre sexo con los participantes", decía otro espectador.