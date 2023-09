Marta Peñate confiesa el motivo por el que no puede tener hijos: "Cuando me lo dijeron me preocupé mucho y me entró miedo"

Desde que Marta Peñate revelase públicamente sus problemas de infertilidad, la exparticipante de La isla de las tentaciones no ha cesado en su empeño de ser mamá junto a su prometido, Tony Spina, sometiéndose a varios procedimientos para poder comenzar el tratamiento de fecundación in vitro.

Aunque la canaria ha compartido con sus más de 500.000 seguidores todo este duro proceso que ha vivido en los últimos meses, lo cierto es que siempre se había mostrado reservada a la hora de hablar abiertamente de la compleja enfermedad que padece. O, al menos, hasta ahora.

"En su momento hice público que a causa del virus del papiloma me tuvieron que quitar un trocito del cuello del útero", comienza a decir la influencer a través de sus historias de Instagram, omitiendo la hemorragia interna que le provocó esta cirugía y que casi le cuesta la vida.

"A mis 32 años, me descubrieron que tenía otro cuello del útero (cosa que nunca me habían dicho) y que ese cuello tenía el virus y células anormales". Con estas palabras, la canaria describe que tiene el denominado útero bicorne, una enfermedad congénita que le impide tener hijos de forma natural. "El otro cuello todo bien, porque siempre me hice mis revisiones", añade.

En este mismo comunicado, la ex de Lester Duque también cuenta cómo se tomó la noticia: "Cuando me lo dijeron me preocupé mucho y me entró miedo, ya que no era un gran diagnóstico...". Y es que la que fuera concursante de Gran Hermano también sufre la hidrosalpinx, una enfermedad de las trompas de Falopio que provoca infertilidad.

No obstante, no todo son malas noticias. "Hoy por hoy ya no tengo el virus", anuncia. "Me puse las dos primeras vacunas, reduje tabaco a más de la mitad y me ha dado negativo". Asimismo, la canaria alerta a sus segudiores acerca de los "resultados más graves" que conllevan algunas variantes del virus del papiloma, unos efectos que ella misma ignoraba hasta que no lo vivió en primera persona.

Marta Peñate, a través de 'stories'. MARTAPENATEAMADOR / INSTAGRAM

"Con esto quiero transmitiros la importancia de hacernos revisiones, y también la importancia de las vacunas", señala. "Este virus es muy habitual, así que por favor: revisiones".

De hecho, Peñate ha anunciado que próximamente se someterá a una nueva prueba médica: "Ahora me falta hacerme la última colposcopia y ver que ya no tengo células anormales", tras lo que asegura que se siente "feliz", en un momento en el que parece que cada vez está más cerca de cumplir su sueño de tener hijos junto al italiano.