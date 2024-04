El pasado en Mediaset de Jaqui Lin, la cantante cristiana de 'Factor X': estuvo en otro 'reality' y es hermana de una exsuperviviente

La pasada semana, Telecinco estrenó Factor X, su concurso musical en el que Vanesa Martín, Lali Expósito, Abraham Mateo y Willy Bárcenas buscan nuevos talentos formando sus equipos de artistas. Y, en su primera entrega, hubo muchas voces que llamaron la atención, como la de Jaqui Lin.

La joven se presentó como una apasionada de la música que compone sus propias canciones con un fin: "seguir siempre la voluntad de Dios". "Vengo a Factor X a evangelizar con mi música", dijo en su presentación.

Por ello, se subió al escenario para cantar un tema propio titulado Dónde estarás, no sin antes contar su historia: "Hace un tiempo, a través de una experiencia espiritual, sentí que Dios me llamaba a una misión en concreto con este don que me ha regalado, la voz, y era llevar a todos los corazones posibles mis experiencias personales, junto con su misericordia. Y es lo que vengo a hacer".

Con su interpretación, la artista barcelonesa de 32 años dejó con la boca abierta a los jueces, que le dieron un sí. De hecho, Abraham Mateo incluso le ofreció producir una canción con ella. Y, al final del programa, incluso el cantante la eligió la primera para que se uniera a su equipo.

Su pasado en Mediaset

Sin duda, Jaqui Lin llamó la atención en Factor X, pero muchos espectadores no se dieron cuenta de que ya la conocían. Fue en 2016 cuando debutó en la televisión, tenía 23 años y era estudiante de Filosofía.

Fue en Quiero ser monja, reality de Cuatro en el que cinco jóvenes vivieron durante seis semanas como monjas y, tras experimentar sus costumbres, decidían entre la vida religiosa o la vida laica. Entonces, la joven se presentó con su nombre real, Jaqui Capdevilla, y terminó optando por la vida laica.

Jaqui y Janet Capdevilla. MEDIASET

Pero lo cierto es que no participó en este programa sola, sino que lo hizo junto a su hermana, Janet Capdevilla. Ella era un año menor, trabajaba como administrativa y, al finalizar el formato, también tomó el mismo camino que su hermana. De hecho, tuvo un recorrido algo más largo en televisión.

En 2017, Janet participó en Supervivientes, edición que compartió con famosos como Laura Matamoros, Kiko Jiménez, Gloria Camila, Alba Carrillo, Lucía Pariente o Leticia Sabater.

Janet Capdevilla en 'Supervivientes 2017'. MEDIASET

La barcelonesa fue la primera expulsada, pero, tras la eliminación de Raquel, de 'Las Mellis', le ofrecieron regresar a Honduras debido al abandono de otra concursante. Sin embargo, una semana después, volvió a ser eliminada.

Ahora, Janet Capdevilla también ha vuelto a la televisión, pero en este caso para apoyar a Jaqui en su paso por Factor X, apoyándola en las audiciones desde la sala de familiares.