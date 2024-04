Vanesa Martín, Lali Espósito y Willy Bárcenas se emocionan en 'Factor X': "Me has volado la cabeza"

Jürgen salió muy decidido y con una gran sonrisa al escenario de Factor X, dispuesto a dejarse en el escenario toda su Pena, penita, pena, mítica canción que interpretó Lola Flores y que se convirtió en una de sus canciones insignia.

Lali Espósito fue la primera miembro del jurado en emocionarse durante la canción, teniendo que secarse las lágrimas. "¿Ya?", preguntó Vanesa Martín cuando el aspirante se quedó callado casi al final de la canción, durante una dramática pausa artística.

Jünger acabó la canción por todo lo alto, consiguiendo que Vanesa Martín, Lali Espósito, Abraham Mateo y Willy Bárcenas saltasen al escenario para abrazarle. "¡Qué bonito, qué momentazo!", exclamó Ion Aramendi.

Vanesa le dio la enhorabuena al concursante: "Es tan difícil cantar una canción tan conocida y llevártela a un terreno tan tuyo". Fue sincera. "Me has volado la cabeza", le confesó. Lo mismo opinó Bárcenas: "Has despertado algo en todos nosotros para que vayamos a abrazarte".

Sin embargo, a Abraham Mateo no le convenció tanto. "Me ha dado la sensación de que no te has atrevido a mostrar el sufrimiento", le afirmó. Todo el jurado, menos Abraham, le dieron un rotundo sí a Jünger, por lo que pasó a la siguiente fase del concurso musical.