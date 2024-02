Después de las campañas y petición de numerosos países e incluso eurodiputados, la UER (Unión Europea de Radiodifusión) parece haber tomado una decisión en firme: Israel participará en Eurovisión 2024 y, de hecho, ya tienen representante.

Tras comenzar en noviembre de 2023 y después de castings, eliminatorias y semifinales, este martes se celebró la final de HaKokhav HaBa (La próxima estrella), la preselección nacional de Israel.

En ella actuaron los cuatro finalistas, Mika Moshe, Or Cohen, Dor Shimon y Eden Golan, y finalmente fue esta última la que se alzó con la victoria. En el programa, presentado por Rotem Sela y Assi Azar (presentador de Eurovisión 20219), los artistas interpretaron versiones de distintas canciones famosas y la ganadora optó por temas como I Have Nothing (Whitney Houston) y I Don't Want to Miss a Thing (Aerosmith).

Por tanto, Israel ya tiene a la cantante que les representará en mayo en Eurovisión 2024, aunque todavía se desconoce con qué canción lo hará, pues aceptan propuestas de compositores hasta el 11 de febrero. El tema lo elegirá internamente un comité, pero debe incluir letra en hebreo, y se anunciará en marzo.

Eden Golan tiene 20 años y lleva en los escenarios desde 2014, cuando participó en el talent infantil Children's New Wave. Pero fue en 2018 donde se hizo más conocida cuando participó en La Voz Kids Rusia, aunque para entonces ya formaba parte de la girlband Cosmos Girls.

La joven siempre ha defendido que Miley Cyrus es una de las artistas que más la ha influenciado, así como Beyoncé y Jessie J. Sin embargo, anteriormente su vida parecía estar orientada a otro lugar muy lejano a la música: el deporte, pues empezó a practicar gimnasia artística a los 9 años.