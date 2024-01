Miles de músicos finlandeses exigen a Eurovisión que prohíba participar a Israel

No hay año en el que Eurovisión salga airoso de alguna polémica y este año no iba a ser diferente. En esta edición la cuestión controvertida está relacionada con Israel, debido a la guerra que mantiene en la franja de Gaza. Son muchos los que han solicitado la expulsión del país del concurso, no obstante, la UER (Unión Europea de Radiodifusión) ha comunicado que no contempla echarles.

Ahora, miles de músicos finlandeses se han querido unir a esta protesta. En concreto, 1.4000 profesionales de la música del país de Europa del Norte han firmado una petición instando que se prohíba al país de Oriente Medio participar en esta edición.

Los finlandeses han dado un paso más y quieren que la emisora pública retire la participación de Finlandia en el concurso, según ha informado la BBC. Esto no es la primera vez que sucede, ya que hace un mes, músicos islandeses hicieron varias demandas similares a la emisora Rúv. Aunque, tal y como cuenta la cadena británica, Yle, la cadena pública, dice que está siguiendo la posición de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Asimismo, Lukas Korpelainen, uno de los autores de la petición, explicó al medio Hufvudstadsbladet que no era aceptable que Israel "participara en el Festival de Eurovisión para pulir su imagen".

Olavi Uusivirta, Paleface y Axel Ehnström también se encuentran entre los firmantes que representaron al país en el concurso en 2011. Igualmente, se ha acusado a Yle de hipocresía, puesto que, en 2022, exigió la exclusión de Rusia en el concurso: "Y esperamos la misma defensa activa de los valores de Yle ahora también". Su representante, Ville Vilén, afirmó que el ataque de Moscú era "contraria a todos los valores que representan Yle y otras emisoras europeas". Tras ello, la UER prohibió a Rusia participar.

No obstante, para Vilén la situación entre Israel Y Gaza "no es exactamente la misma". Así lo expresó hace tan solo un mes: "Por más espantoso que sea, no es una guerra de agresión interestatal como entre Rusia y Ucrania".