Iñaki López muestra su enfado por la no expulsión de Israel de Eurovisión: "Para ellos hay genocidios de primera y de segunda"

La polémica siempre suele estar servida cuando se trata de Eurovisión, y este año está relacionada con Israel, por la guerra que se mantiene en la franja de Gaza. Por este motivo, muchos piden la expulsión del país, pero la UER (Unión Europea de Radiodifusión, organizadores del festival), comunicó que no los eliminarán, decisión que ha enfadado a Iñaki López.

"Es un concurso para emisoras –no para gobiernos– y la emisora pública israelí ha estado participando en el concurso durante 50 años", alegaron y añadieron que "cumplen con todas las normas de la competición". Sin embargo, muchos comparan esta situación con Rusia, la cual sí fue expulsada en 2022 tras la invasión de Ucrania, aunque aseguraron que esta decisión se debió a "repetidas violaciones de las obligaciones de los miembros y de los valores de los medios públicos".

Sea como fuere, muchos se muestran en contra de la decisión de no suspender a Israel, como Islandia o La Zarra, representante de Francia en 2023, que está haciendo campaña en redes para conseguir la expulsión del país. Por su parte, España ya anunció que no retirará su candidatura a pesar de ello.

El tema sigue dando que hablar y este martes trataron el asunto en Más vale tarde, donde Iñaki López mostró abiertamente su enfado con la resolución. "Es un poco triste que haya para Eurovisión genocidios de primera y de segunda", criticó, en referencia a lo sucedido con Rusia.

"Ya veo que la política se cuela hasta en el concurso de Eurovisión, por mucho que nos quieran hacer creer que es un concurso apolítico. Siempre ha sido pura política y ahora además es hasta vergonzoso", añadió el presentador.

Después, el periodista elucubró sobre el motivo por el que no suspenderían al país: "Creo que tengo el motivo por el que la UER no va a expulsar a Israel de Eurovisión. Uno de los principales patrocinadores es Moroccanoil, una empresa israelí, uno de los principales aportadores de pasta de Eurovisión, y con la pasta Eurovisión no va a jugar".