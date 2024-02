Eurovisión 2024 ya calienta motores. Muchos son los países que han anunciado sus representantes y sus canciones, y otros tantos ya están preparando sus selecciones nacionales para elegirlos.

Este año está marcado por la guerra de Israel en la franja de Gaza, motivo por el que muchos han pedido la expulsión de la región del festival, algo que la UER (Unión Europea de Radiodifusión) aseguró que no hará.

Por ello, de momento son 37 las regiones que participarán este año, que se celebrará en Malmö (Suecia). Esta cifra es la misma que en 2023, pero los integrantes no son los mismos, pues Luxemburgo vuelve al festival tras 31 años ausente, pues su última vez fue en 1993. Sin embargo, quien se cae de la lista es Rumanía.

De nuevo, España sí participará, pues no solo forma parte del 'Big Five' (cinco países que más aportan económicamente y que pasan directamente a la final), sino que RTVE confirmó que no retirará su candidatura a pesar del revuelo por Israel. Y su candidatura será Zorra, de Nebulossa, el dúo synthpop que ganó el Benidorm Fest.

1. Albania

Besa Kokëdhima representará a Albania con la canción Zemrën N’dorë.

2. Alemania

Alemania todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 16 de febrero, cuando se celebre la final de su selección nacional, Ich Will Zum ESC! (¡Quiero ir al Festival de la Canción de Eurovisión!).

3. Armenia

Armenia todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción.

4. Australia

Australia todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción.

5. Austria

Kaleen representará a Austria con We Will Rave, pero el país todavía no ha mostrado la canción.

6. Azerbaiyán

Azerbaiyán todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción.

7. Bélgica

Mustii será el cantante que representará a Bélgica, pero no se conocerá el tema hasta el mes de febrero.

8. Chequia

Aiko representará a Chequia con la canción Pedestal.

9. Chipre

Silia Kapsis representará a Chipre con Liar, pero el país todavía no ha mostrado la canción.

10. Croacia

Croacia todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 25 de febrero, cuando se celebre la final de su selección nacional, Dora.

11. Dinamarca

Dinamarca todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 17 de febrero, cuando se celebre la final de su selección nacional, Melodi Grand Prix.

12. Eslovenia

Raiven representará a Eslovenia con la canción Veronika.

13. España

Nebulossa representará a España con la canción Zorra.

14. Estonia

Estonia todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 17 de febrero, cuando se celebre la final de su selección nacional, Eesti Laul (Canción de Estonia).

15. Finlandia

Finlandia todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 10 de febrero, cuando se celebre la final de su selección nacional, Uuden Musiikin Kilpailu (Concurso de nueva música).

16. Francia

Slimane representará a Francia con la canción Mon amour.

17. Georgia

Nutsa Buzaladze representará a Georgia, pero el país todavía no ha anunciado la canción.

18. Grecia

Marina Satti representará a Grecia, pero el país todavía no ha desvelado la canción.

19. Irlanda

Bambie Thug representará a Irlanda con la canción Doomsday Blue.

20. Islandia

Islandia todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 2 de marzo, cuando se celebre la final de su selección nacional, Söngvakeppnin (El concurso de canto).

21. Israel

Israel todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán en marzo, cuando se celebre su selección nacional, HaKokhav HaBa (La próxima estrella).

22. Italia

Italia todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 10 de febrero, cuando se celebre la final de su selección nacional, Festival di Sanremo.

23. Letonia

Letonia todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 10 de febrero, cuando se celebre la final de su selección nacional, Supernova.

24. Lituania

Lituania todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 17 de febrero, cuando se celebre la final de su selección nacional, Eurovizija.LT.

25. Luxemburgo

Tali representará a Luxemburgo con la canción Fighter.

26. Malta

Sarah Bonnici representará a Malta con la canción Loop.

27. Moldavia

Moldavia todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 17 de febrero, cuando se celebre la final de su selección nacional, Etapa Națională (Etapa nacional).

28. Noruega

Gåte representará a Noruega con la canción Ulveham.

29. Países Bajos



Joost Klein representará a Países Bajos, pero el país todavía no ha desvelado la canción.

30. Polonia

Polonia todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción.

31. Portugal

Portugal todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 9 de marzo, cuando se celebre la final de su selección nacional, Festival da Canção (Festival de la canción).

32. Reino Unido

Olly Alexander representará a Reino Unido, pero el país todavía no ha desvelado la canción.

33. San Marino

San Marino todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 24 de febrero, cuando se celebre la final de su selección nacional, Una Voce per San Marino (Una voz para San Marino).

34. Serbia

Serbia todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 2 de marzo, cuando se celebre la final de su selección nacional, Pesma za Evroviziju (Canción de Eurovisión).

35. Suecia

Suecia todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción, pero se conocerán el 9 de marzo, cuando se celebre la final de su famosa selección nacional, el Melodifestivalen.

36. Suiza

Suiza todavía no ha anunciado ni su representante ni su canción.

37. Ucrania

Alyona Alyona & Jerry Heil representarán a Ucrania con la canción Teresa & Maria.