Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego, reacciona a la entrevista en '¡De viernes!': "Paso de esa gente"

Carmen Borrego acudió al plató de ¡De viernes! junto a su hermana, Terelu Campos, para abordar el tema de la separación de su hijo José María Almoguera y Paola Olmedo, mientras ella estaba en Supervivientes.

En las exclusivas y portadas, la pareja le echó las culpas a Carmen Borrego de su separación, algo que ella desmintió. "Nunca he hablado mal de Paola, ni lo voy a hacer", dijo en varias ocasiones en la entrevista. "Si José María necesita mi ayuda, siempre voy a estar", aseguró Borrego.

Patricia Cerezo, colaboradora del programa, recibió un mensaje de la misma Paola Olmedo en pleno directo. "Ya he dicho lo que tenía que decir. Paso de esa gente, no voy a entrar en su juego", decía el mensaje.

Terelu Campos se tomó muy mal la reacción de Paola: "¿Quién es esa gente? ¿La abuela de tu nieto, la tía abuela de tu nieto, la madre de tu marido? ¿Eso es 'esa gente'?".

Carmen continuó teniendo buenas palabras acerca de su exnuera, lo que hizo saltar las alarmas en los colaboradores. "Creo que te estás protegiendo para poder tener contacto con tu nieto", opinó Patricia Cerezo. "Nunca he ido en contra de ellos y me resulta doloroso. Si ella va contra mí, no voy a hacer lo mismo", explicó Carmen.