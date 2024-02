Pantomima Full parodia a los tertulianos de televisión en su último vídeo: "Para preparar los temas, con mirar Twitter lo tienes"

Tras un mes ausentes, pues están realizando su gira, Hecho a mano, Pantomima Full ha vuelto con un nuevo vídeo en el que parodian a una figura más que recurrente en televisión: los tertulianos que aparecen en tantos y tantos programas.

A uno de ellos interpreta Alberto Casado, un tal Arturo Lamas, "tertuliano de Las mañanas de la 9, Lo de hoy, El foco y, bueno, más cositas". Todos ellos, nombres y títulos ficticios que recuerdan a formatos reales.

"Te suena de no escucharle", "Okupa mental" o "BlaBlaCash" son los rótulos que aparecen escritos, en referencia no solo a que aparece demasiado en televisión o a que habla sin saber. No en vano, otra de las frases es "Ante la duda, sentar cátedra".

"Preparar los temas, con mirar Twitter, lo tienes. Y luego que, estando aquí todos los días, acabas sabiendo de todo", comenta Arturo Lama. "Si eres tertuliano te tienes que mojar, te traen a esto, a dar caña. Es lo que vende, titulares. Hoy, por ejemplo, en Twitter están rabiando con la que dije ayer. Está bien dicho entonces".

"Antes de que termine 2024 entramos en recesión y nos están rescatando. Y, si no es así, tampoco se va a acordar nadie de lo que has dicho aquí hace seis meses", admite el personaje de Alberto Casero. "Vas enganchado tertulias: teles, autonómicas, radios, haces contactos, te deben favores... Se vive bien".

"La gente se cree que nos matamos y luego nos vamos de copas. Lo que pasa en plató...", concluye el vídeo, en el que hablan dos tertulianos. Y lo cierto es que eso es algo que siempre han sostenido los colaboradores del ya extinto Sálvame, por lo que puede que Pantomima Full se haya inspirado en los mejores.