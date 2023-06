Pantomima Full: "Nuestro secreto es estar en la calle y conocer a gente muy variada"

Se conocieron en un programa de la tele y han acabado trabajando frente a la cámara juntos. Pantomima Full, dúo formado por Alberto Casado y Rober Bodegas, hacen sketches cortos en los que, con mucho humor y una alta dosis de socarronería, retratan a los distintos profesionales y tribus urbanas que pueblan las calles de nuestro país. Sus vídeos acumulan millones de visionados y su versión teatral cuelga el 'no hay billetes' allá donde recala. Hoy reciben el Premio Especial Cinemanía en la gala Creadores de 20minutos.

¿Cómo se sienten con este reconocimiento?Rober Bodegas: Es el primer premio que nos dan.

Alberto Casado: La sensación es de sorpresa. Se reciben pocos premios en la vida, por lo tanto, que te den uno por tu trabajo es muy bueno.

R: Al final 20minutos siempre amplifica nuestro contenido, así que es guay. Pero creo que, por nuestro carácter, si ganásemos un Goya nos sentiríamos igual. Para lo bueno y para lo malo, somos muy contenidos. Además, estamos contentos porque creemos que es un premio que se nos da de verdad, porque hace poco nos ofrecieron uno que solo nos daban si íbamos a la gala, y si no, se lo daban a otro. Es como 'hacemos una fiesta y queremos unos famosos, el gancho para que vengas es que te damos un trofeo que pillamos ahí en la joyería del barrio'. No sabemos quién dijo que no antes que nosotros y quién dijo que no después.

¿Eran lectores de 20minutos?R: En la época de Sé lo que hicisteis... leíamos mucho 20minutos. Era una fuente de contenido, tirábamos mucho de noticias y mirábamos a ver si había un titular que diera para un sketch. También leíamos las listas de 20minutos. 17 años han pasado ya... Y actualmente claro que se lee, es de los pocos que se puede leer gratis. No puedes pagar todos los periódicos, aunque, curiosamente, sí puedes pagar todas las plataformas... Pero, al final, llego mucho por Twitter a 20minutos.

A: Sí, yo también.

R: Tiras un poco de los enlaces de la gente. Y los del 20minutos se pueden leer, los de otros medios no.

Para quien no les conozca, ¿cuándo y cómo nació Pantomima Full?A: Me suena que fue como finales de 2016 o principios de 2017. Los primeros vídeos venían a raíz de un show en directo que hacíamos en el Teatro Alfil, que se llamaba Pantomima Full, aunque la temática no tenía nada que ver, era mucho más absurda. Se nos ocurrió la idea de subir unos vídeos para promocionarlo para ver si la gente se animaba a ir, y así nació.

¿Se conocieron en Sé lo que hicisteis…?R: Sí. Después de eso, hemos currado juntos en otros programas y a veces separados, pero siempre quedó la cosa de hacer algo juntos. Hicimos otro show que se llamaba Entremeses. De vez en cuando grabábamos algo, pero sin plantearnos nada a futuro. Pero cuando empezamos con los vídeos de Pantomima Full, que hicimos dos o tres y le molaron a la gente, intentamos ser regulares durante unos meses a ver dónde nos llevaba. Pasamos de dedicar el tiempo que invertíamos en el show a realizarnos a través de vídeos.

En esa época, no era tan habitual hacer sketches de humor en internet.A: Ahora hay mucho más, porque hay como una obsesión por subir contenido, hay más redes sociales y hay más facilidad. En aquel momento, de hecho, la red social que lo petaba era Facebook. Había que hacer vídeos para Facebook y luego ya lo subías también a Twitter, a Instagram, a YouTube...

R: Vimos que Facebook estaba incorporando piezas informativas de un minuto que iban subtituladas. Así que dijimos 'mola este tipo de vídeos que puedes ver sin audio, si quieres'.

A: Se publicaba mucho contenido, pero de humor no había tanto, eran más serio. Comedia había sobre todo en YouTube.

Y en la actualidad ¿qué plataforma les funciona mejor?R: A la larga YouTube, porque te funciona como de hemeroteca. Al final, cuando estás con tus amigos, quieres ver un vídeo de Pantomima Full y lo buscas en YouTube. También te ves uno y luego te pone otro y otro, y como son cortitos. Y Twitter es lo que hace que sea noticia el video, en las dos primeras horas de la mañana tiene mucho impacto. Y luego 20minutos u otros medios van enlazándolo y hace que arranque muy rápido. En Instagram cada vez lo ve más gente también, todo lo que se perdió de Facebook.

¿Qué creen que tienen sus vídeos para que triunfen tanto?A: Supongo que la identificación, el señalar a alguien. Así puedes decir 'este es mi hermano', se lo mandas y le dices 'mira, te han hecho un vídeo'. Cuanto más identificables sean los vídeos, más funcionan, hay otros que a lo mejor son más frikis y funcionan un pelín peor, aunque a nosotros a lo mejor nos gustan más. Si no puedes señalar a alguien o sentirte identificado, gustan, pero no hay tanto revuelo.

R: Solemos tener la intuición de saber si un video va a destacar, como cuando el personaje genera mucha animadversión. Por ejemplo, el que hablaba por teléfono todo el rato en el tren, porque es alguien que a todo el mundo le da rabia. O, si no, cuando es algo muy cercano, como el de la escalada, que puedes tener a colegas aficionados. Están esas dos vías para que el video tenga una difusión mayor. Además, los vídeos están en ese límite de que son faltones, pero no llegan a ser violentos. También, por su tono natural, mucha gente los ve y no sabe si es verdad, como el del londinense, que hay personas que empezaron a decir '¡pues que se quede allí!'. Cuando se hace viral, llega a gente que no conoce el formato y no lo sabe interpretar, no ve la ironía y se lo toma en serio. Cuando eso pasa, es divertido.



¿Hay también personas que se sienten ofendidas con los vídeos?A: Supongo que siempre hay ofendidos, de vez en cuando en algún video ves que se ha ofendido más gente de lo normal. Pero no es lo normal y cuando pasa es de forma muy leve. Al que le mola se lo toma bien y, al que no le mola, no lo ve.

¿De dónde sacan las ideas para los vídeos? ¿Van por la calle pensando en rótulos?A: Ojalá fuéramos tan brillantes como para ir por la vida viendo rótulos, porque hay que pensarlos bastante. Sacamos las ideas un poco de estar por ahí, relacionarnos con amigos, de salir a la calle. También hay que estar informado, ver redes sociales y decir 'aquí hay una moda'. Por ejemplo, si hay mucha gente que tiene bici ahora, de repente.

​R: '¿Por qué en dos semanas he oído hablar tres veces de retiro de silencio, cuando no lo había oído en mi vida?'. Entonces ves que hay una tendencia e investigas un poco más, preguntas a tus amigos... Suena muy de trapero malote, pero el secreto es estar en la calle y conocer a gente muy variada.

​A: La universidad de la calle.

Ustedes dos son la cara visible de Pantomima Full, ¿pero tienen un equipo detrás?R: En realidad, los fijos somos cuatro, que somos Benja, el editor, Marc en producción y nosotros. Y luego tenemos amigos guionistas que, de vez en cuando, en función de cómo estemos nosotros de liados, desarrollan alguna idea.

​A: Lucía Taboada, Miguel Iríbar, Lalo Tenorio, Diego Fabiano...

​R: La que más Lucía, que lleva con nosotros tres años o cuatro de freelance. Es que a veces no conoces el tema a fondo y tienes que verte al típico tío que te lo explica en YouTube para intentar ser lo más certero posible con la parodia.

Parecen vídeos sencillos, ¿pero cuánto tiempo pueden dedicarle a cada sketch?

A: Depende de la prisa que tengamos, en realidad. Lo ideal es ir con tiempo y tomártelo con calma, pero nunca es así. Hay vídeos que hemos tardado 5 horas en hacer y luego otros en los que nos hemos tirado una semana, pero porque estamos espesos y no se nos ocurre nada, o porque requiere más grabación.

R: Me acuerdo de un vídeo tuyo (a Alberto) que estabas en el coche esperando a tu novia. No había vídeo para ese viernes y quedó bien, pero como la idea la teníamos bastante clara, fue escribir el guion en hora y media; grabar en otra hora y media, porque era muy fácil; y montar en otras 2 horas, más o menos. Ahora, sobre todo, a los rótulos le dedicamos bastante tiempo, porque no queremos repetir y ya son muchos vídeos. Quieres que la gente no vea venir el chiste, que intuya dónde está la broma, pero que tenga una vuelta que le sorprenda. Y ahí le echamos rato, porque es no repetirnos en tantos vídeos y encontrar la forma de decirlo en cuatro palabras, como intentar reducir una idea.

¿Han tenido algún problema por grabar en exteriores?A: En los comienzos sí, ahora vamos con permiso siempre. Hemos avanzado y buscamos localizaciones chulas que encajen con el personaje, pensamos un vestuario, alquilamos un sitio para grabar o pedimos permiso... Al principio era bajar a la calle y grabar. Uno de los primeros vídeos, que fue el del Mercadona, entramos a grabar unos recursos y nos echó el de seguridad. Fue una situación un poco tensa y absurda. Lo acabamos haciendo en la puerta. Y en realidad era un video que parecía publicidad de Mercadona, porque no era ni faltón ni nada.

R: Y también el de Príncipe Pío (Madrid).

A: Ah, sí. Es que en centros comerciales no se puede grabar. Nos echaron de Principio Pío, que queríamos unos recursos. Era el de San Valentín.

R: Ahora intentamos hacerlo todo con permisos. Además, antes pasábamos desapercibidos, pero ahora no. Un video que tuvimos que grabar dentro del BBK fue complicado por la gente. Mola localizar al personaje lo mejor posible, te da información de él. Y antes todos llevaban nuestra ropa y ahora en cada vídeo nos planteamos '¿cómo viste esta persona?'.

¿Cuál de todos los personajes que han interpretado es más autobiográfico?

A: En la vida vas pasando por varios, incluso hay algunos en los que puedes rascar cosas. El del pádel, por ejemplo... Es que yo he jugado al pádel y he dicho cosas como las del video, o el del runner.

R: ¿Cómo fue el otro día que grabando un vídeo dije yo algo...?

A: Entre toma y toma, pasó un grupo de guiris en patinete y dijiste 'los guiris en dirección contraria y les da igual, se creen que la ciudad es suya'. Y dije 'tío, acabas de hacer un Pantomima, el que se queja de los guiris'. Claramente hay un vídeo ahí. Todos caemos en estas cosas.