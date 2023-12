Pantomima Full le saca los colores a los 'crossfiteros': "Soy más fuerte que las excusas, me flipa"

El dúo cómico Pantomima Full ha publicado su tradicional vídeo de humor de los viernes, pero en esta ocasión en su versión de Esenciales, en el que diversos personajes cuentan qué cinco cosas son importantes para ellos. En esta ocasión ha sido el turno de un 'crossfitero', un hombre que practica Crossfit, una de las disciplinas deportivas más de moda.

La primera de sus cosas esenciales son unas fundas de movil con frases de motivación como "Positive", porque el personaje necesita "coger el móvil y que se lo recuerde", porque se le olvida cómo "enfocar las cosas" en la vida.

Y cuando alguien está "bajito de energía" le regala una funda que pone "Soy más fuerte que las excusas", porque "le flipa" y es una frase que se quiere tatuar.

Una pulserita de tela que se compró en un viaje de surf es otro de sus objetos fetiche, porque le recuerda que él y sus amigos de gimnasio "hicieron piña" casi sin conocerse y a los que acabó denominando como "su familia". "Yo os he elegido", les dijo.

El crossfitero está muy ofendido con la gente que le ve tomando batidos de proteínas y exclama "¡Pero qué mierda tomas!", porque para él esos compuestos son esenciales. "Estoy tomando algo que me viene bien y estar 'rocoso' es 35% ejercicio y 75% alimentación", postula.

Una goma con la que hacía dominadas, que ya no usa según deja claro el personaje, es otro de los objetos que guarda, porque le recuerda que hay que pedir ayuda si la necesitas, dice. También guarda una camiseta que le queda grande, de antes de perder peso, todo con una motivación muy por encima de lo normal, que le hace ver un "like de su ex" en redes sociales como todo un triunfo.