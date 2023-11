Pablo Motos, en 'El Hormiguero": "Nunca había sentido vergüenza de ser español, jamás me había pasado"

Este jueves, tras la entrevista a la invitada del día, la cantante Young Miko, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad de El Hormiguero con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Uno de los temas que abordaron fue la investidura de Pedro Sánchez y el pacto PSOE-ERC: "A mí me parece poco igualitario, no somos iguales en derechos, en deberes ni en enfrentar las deudas, me sorprende que el PSOE vaya en contra de la igualdad, uno de sus principios fundacionales", comentó Pardo.

Nuria Roca, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

Roca señaló que "yo no hablaría de negociaciones, sino de chantaje", mientras que Falcó afirmó: "Es indignante, pero ¿cuál es la forma de frenar todo esto?".

Del Val le contestó que se solucionaba "con el cumplimiento de las leyes, quien comete un delito lo tiene que pagar". En ese momento, Motos intervino.

Tertulia de actualidad de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español, jamás me había pasado", destacó el presentador.

Que añadió: "Probablemente, si viajo fuera y me preguntan que de dónde soy, diré que soy europeo porque no quiero decir que soy español, de un lugar donde parece ser que hay presos políticos y, por lo tanto, este no es un sitio libre".

Del Val concluyó con el tema asegurando que "el problema de eso es que todo es mentira, aquí nunca ha habido presos políticos".