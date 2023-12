'OT 2023' reparte los temas de su gala de Navidad en la que no habrá nominados

Quedan muy pocos días para que se celebre Navidad, para muchos, la fiesta más importante del año. OT 2023 no quería ser menos y se ha unido a esta celebración con su habitual Gala Especial. Así, el especial navideño de esta edición del programa estará enfocado a escuchar a los triunfitos cantando algunos de los temas más icónicos de estas fechas.

De hecho, para quitar presión a los concursantes del talent, la gala será tan especial que en la misma no habrá nominados.

La Gala Especial de Navidad de OT 2023 se podrá ver el próximo 25 de diciembre a través de Amazon Prime. Asimismo, será una gala cargada de sorpresas en la que Chenoa, Masi y Xuso también cantarán junto a los alumnos de la academia musical.

Ya se han repartido los temas, entre los que se encuentra la clásica Navidad, Navidad (Jingle Bells en Español) que interpretarán los concursantes acompañados de los profesores.

Juanjo y Álvaro cantarán It's the Most Wonderful Time of the Year, de Andy Williams. Denna y Violeta interpretarán Santa’s Coming for Us de Sia-2017 y Alex y Lucas entonarán Bendita Tu Luz (Maná y Juan Luis Guerra). Farolito, de Gloria Estefan, será el tema que les tocará representar a Salma y Naiara.

Te Regalo, de Carla Morrison, es el tema que les ha tocado a Bea y Ruslana, mientras que Chiara y Suzete cantarán el mítico Rocking Around the Christmas Tree. Aunque la canción más esperada será Last Christmas de Wham que se encargarán de interpretar Chris y Martin. Paul y Omar cantarán High de Lighthouse Family y la gala terminará con Happy Christmas (War Is Over) de John Lennon.