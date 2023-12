Miki explica cómo fue su experiencia en Eurovisión en 'OT 2023': "Es el voluntariado más grande que has hecho en tu vida"

Miki fue uno de los primeros concursantes del regreso a televisión de Operación Triunfo en 2018. Y, aunque en el concurso quedara en sexta posición, finalmente consiguió ganar la Gala OT Eurovisión 2018 con su tema La venda. Así, el de Terrasa viajó a Tel Avid para acabar en un nada merecido vigésimo primer puesto.

Ahora, el cantante ha visitado la casa de OT para contar cómo ha sido su experiencia tras salir del programa. Allí, sintiéndose uno más de los participantes, ha respondido a todas las preguntas de los jóvenes. Por ello, cuando uno de ellos le preguntaba "sobre la influencia de Eurovisión", Miki no dudaba en hablar sobre lo importante que fue para él.

"Ahora es muy diferente" comentaba al comenzar su discurso. Y es que, aunque cuando él fue representante solo tuvo que ganar la gala, ahora son los propios artistas quienes se presentan de manera voluntaria. Por ello, cree que el hecho de se celebre el Benidorm Fest es un gran avance, pues se le da a Eurovisión "la importancia que merece".

Así, ha explicado que para él fue "una promoción impagable", pues tuvo la oportunidad de "trabajar con profesionales" que de otra manera no hubiera podido "llegar a pagar", refiriéndose tanto a dinero como contactos.

"Tuve a Mamen seis meses cada día haciéndome clases de canto", ha recordado Miki, "es una fantasía. Es impagable, no solo por tiempo, sino por dinero. Lo único malo que tiene Eurovisión, entre comillas, es que son seis meses haciendo el voluntariado más grande que has hecho en tu puñetera vida".

Y es que, como así ha asegurado, "vivir lejos de tu familia" no es fácil, como tampoco lo fueron las largas jornadas de ensayos. "Recuerdo que cantábamos La venda, no exagero, 60 veces al día". Por eso, no ha podido negar que llegó a aborrecer la canción cuando estaba solo, pero asegura que "mereció la pena" al ver a todo el mundo disfrutar de ella.