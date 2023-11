Noemí Galera interrumpe una clase de 'OT 2023' para echar la bronca a Cris: "No nos ven millones de personas, desengáñate"

La tensión se palpa en la Academia de OT 2023, y no solo entre los concursantes, sino también con Noemí Galera, que no duda en echar la bronca a los triunfitos si sirve para que no repitan ciertos comportamientos. Y así ha hecho con Cris, al cual le ha reprendido en mitad de una clase.

"Estoy desde el primer día recogiendo la mierda de todos. No puedo más", dijo el concursante en el vestidor este mismo miércoles. El tinerfeño, frente a Juanjo y Martin, se echó llorar al no poder soportar el desorden.

Sin embargo, continuó quejándose en otros momentos del día, e incluso siguió haciéndolo en la clase de Pablo Lluch, a la que fue con Juanjo, pues ambos cantarán a dúo Leave the Door Open, de Bruno Mars, en la Gala 2.

Al ver su actitud por las cámaras, la directora bajó e interrumpió la clase para pedirle que parase. "Este ratito es para trabajar la canción. Ya vale. No nos ven millones de personas, Cris. No. Desengáñate. No somos el centro del mundo", comenzó diciéndole, en alusión a que él repetía que la mala imagen que daba ese desorden al público.

"Con un poco de suerte, nos verán unos cuantos, pero no nos ven millones de personas, no quiero que vuelas a repetir eso porque no es verdad", continuó reprendiendo. "Este rato está esta persona (Pablo Lluch) aquí para preparar la canción. Ya. Porque si no, entras en un bucle y no solo no estás trabajando la canción, sino que te lo llevas a él (Juanjo) por delante".

"Este rato es para trabajar la canción los dos. Y ya hemos quedado que si queréis hablar de este tema, lo hagáis cuando acaban las clases, después de cenar, hacéis una reunión y lo hacéis en común", avisó Noemí Galera.

"Luego vendrá el pase de micros y si no está la canción, te diré: 'Perdiste el tiempo de clase hablando de la limpieza y de lo agobiado que estás'", opinó. "Y no nos ven millones de personas, cielo. Bájate, bájale", concluyó, antes de marcharse.