El odio de Johnny hacia la policía hace fracasar su cita en 'First Dates' con Inés

Inés llegó a First Dates este miércoles con las cosas claras pese a su juventud: "Busco una relación sana, con cero toxicidades y con un chico que quiera pasarlo bien y divertirse a mi lado".

A su entrada en el restaurante de Cuatro fue recibida por Laura Boado, a la que le contó que estaba estudiando una nueva carrera llamada Seguridad, a la vez que se preparaba las oposiciones para Mosso d’Esquadra.

Su cita fue Johnny, un mecánico de Sitges con unas aficiones un tanto peculiares: "Me gusta colarme en sitios protegidos por alguien, encontrar el agujero y meterme dentro".

Inés y Laura Boado, en 'First Dates'. MEDIASET

Ya en la barra la tensión entre ambos se hizo patente, la estudiante comentó que vivía en Badalona, a lo que el soltero contestó: "Ese barrio es un poco chungo, el ambiente y el rollo son muy malos, no es una zona de confort".

"Si fuera su pareja, no pisaría nunca su barrio, quedaría con ella en el centro de Barcelona". Pero, lo que todavía no sabían, es que ese fue solo el principio de sus desavenencias.

Los dos pasaron a la mesa para comenzar la velada, pero antes incluso de que llegara el primer plato, Inés, muy orgullosa, comentó los estudios que estaba realizando para llegar a ser Mosso d’Esquadra, momento en el cual a Johnny le cambió la cara por completo.

"No puedo con la policía, no hacen nada bueno. No me llevo nada bien con las autoridades", comentó el soltero. La joven no daba crédito a lo que estaba escuchando y le contestó: "Siempre he tenido muy claro que quiero ser policía y quien no lo respete es un punto muy bajo".

Inés y Johnny, en 'First Dates'. MEDIASET

Siguiendo con el sarcasmo que parecía acompañar la cita, Johnny le soltó: "Tienes cara de azafata de Vueling, como policía no te tomaría en serio a no ser que me sacaras una pistola y dispararas",

"Para mí solo hay una ley, que es la que me pongo yo, el resto de leyes las esquivo. Si me ponen una multa, la guardo en un cajón cinco años hasta que prescriba. La sociedad me la pela", aseguró Johnny.

Los comensales intentaron dejar atrás el tema de las autoridades, pero tampoco hablando de sus relaciones anteriores consiguieron encajar: "He tenido tres relaciones serias con chicas y la primera era una tóxica que flipas", dijo el barcelonés, a lo que ella le contestó: "¿No serías tú el tóxico?". Pero el mecánico le dijo: "No, a mí me la pela todo".

Tras la cena, los comensales pasaron a tomarse el postre en el reservado, pero la cosa no mejoró en absoluto. Inés tachó a su cita de 'machirulo' por sus comentarios en el terreno sexual: "Vienes vestida toda de cuero, muy porno, y ahora dices que no te va que te aten a la cama", le dijo Johnny a Inés.

Al final, el mecánico no quiso una segunda cita con la joven porque "ella es más autoritaria y yo, soy más rebelde". Ella tampoco quiso volver a verle: "Somos muy diferentes y no me respeta".