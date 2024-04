Nuria Roca y Juan del Val revelan que no llevan anillo de compromiso: "Me lo quité..."

Este domingo, en La Roca, los colaboradores hicieron frente a un vídeo angustioso en el que a una persona le tuvieron que retirar el anillo de casada de su dedo con una radial porque se le había hinchado muchísimo un dedo.

"Me mareo", afirmaba Nuria Roca, la presentadora del formato, al verlo. "Si vas con la mano todo el rato hacia abajo se te hinchan los dedos y luego no te sale el anillo, a mí me ha pasado", advertía la valenciana.

Un problema que no sufre, ni ella ni Juan del Val, que mostraba a cámara que no luce ningún anillo en las manos, ni siquiera el de compromiso. "Yo tampoco", señalaba a su vez su mujer. "¡Qué antiguos sois!", exclamaba la presentadora.

"Quien quiera llevarlo, que lo lleve, yo me lo quité. Es un símbolo que no me gusta nada. Es como decir...", ha defendido el escritor, mientras hacia un gesto como queriendo indicar posesión.