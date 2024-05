Nia recuerda su etapa en 'Tu cara me suena': "Es muy frustrante hacer entender en redes que, no por ser negros, cantamos todos igual"

Nia Correia ha sido la última invitada de No hay negros en el Tíbet, programa de Podium Podcast presentado por Frank T., Asaari Bibang y Lamine Thor en el que hablan sobre el racismo. Y, aprovechando su presencia, la artista contó cómo lo ha vivido en el mundo de la música.

La cantante canaria, de padre bisauguineano, habló también de la presión que le ejerce ser referente por ser negra. "Hay veces que me da miedo, porque yo no quiero", opinó la ganadora de OT 2020. "Yo no quiero tener esa presión de ser referente para nadie, porque yo soy una persona y la cago, y tampoco quiero que la gente se fije en las cagadas".

Entonces habló de Tu cara me suena 9, edición en la que estuvo de 2021 a 2022 y en la que quedó segunda, y aseguró que en esa etapa era "cuando más nerviosa" se ha puesto en televisión y donde "más estrés" tuvo.

En ese momento intervino Asaari Bibang y afeó que el talent hiciera blackface, uso del maquillaje para caricaturizar a una persona blanca como una persona negra, hecho que muchos consideran racista. Pero en el caso de Nia, que fue la primera concursante negra del programa, solo le pusieron imitaciones de cantantes negros.

"¿Cómo se come que ellos puedan hacer todo pero tú solo puedas hacer de artistas negros? Estás evidenciando la razón por la que precisamente no se puede hacer blackface y es que, si yo no puedo, tú tampoco deberías", opinó la cómica.

En ese momento, la canaria explicó que creía que comprendieron mal una petición que hizo: "Cuando se me presentó la oportunidad de Tu cara me suena, yo dije que lo hacía con la condición de que no me pintaran de blanco. Entonces yo creo que se entendió eso como 'solo quiero hacer gente negra'". Sin embargo, lo que ella decía era interpretar a cualquier artista pero sin necesidad de tener que cambiar su piel con maquillaje.

Entonces aseguró que lo pasó mal en esa etapa, pero no por el formato, sino por las redes. "Es el programa donde peor lo he pasado, sobre todo porque tenía la sensación de que tenía que defenderme. Yo entraba en X y todo era 'a esta chica la están favoreciendo porque solo hace gente negra'. Y yo tenía que salir a decir 'todos los negros no cantamos igual'", recordó.

"Es muy frustrante intentar discutir con un montón de gente para hacerles entender que, no por ser negros, todos cantamos igual", añadió. "Como si Antonio Machín cantase igual que Rihanna, que Whitney Houston, que Lil Nas X".