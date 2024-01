Naomi Asensi desvela cómo fue su "surrealista" conversación con Adrián Blanc tras ganar 'GH VIP': "Yo ya..."

Naomi Asensi fue una de las últimas incorporaciones a la octava edición de Gran Hermano VIP, por lo que nadie se hubiera imaginado que llegaría a hacerse con la victoria. Aun así, y contra todo pronóstico, la que fuera participante de La isla de las tentaciones finalmente se alzó con el cheque.

Aunque, meses antes de entrar en la casa de Guadalix de la Sierra, la valenciana pasó por una dura ruptura con Adrián Blanch. Todo parecía haber acabado ahí, sin mayor comunicación entre ambos, o al menos, eso parecía.

Como así ha contado la influencer, poco después de descubrir que había ganado el reality, su exnovio no dudó en ponerse en contacto con ella. Ya han pasado varias semanas desde que se diera la noticia, pero lo cierto es que aún no puede llegar a creérselo del todo, y prueba de ello ha sido su último directo.

No son pocas las cosas que han cambiado en su vida a raíz de su paso por el famoso programa de Telecinco, como por ejemplo su reciente mudanza a Madrid. Por ello, poco a poco Naomi está desvelando alguno de sus secretos mejor guardados. Tras dejar atrás su Valencia natal, la joven ha utilizado sus redes sociales como confidentes de sus anécdotas.

Naomi se dio a conocer en La isla de las tentaciones, a la que acudió con Adrián. Pero, tras acabar cada uno con su lado, parecía que la relación había terminado. Aunque la verdad es muy diferente.

"Sí, he hablado con él. Bueno, a mí no me escribió porque me tiene bloqueada", respondió la joven ante la pregunta de una de sus seguidoras. Aunque, su conversación no era precisamente centrada en su amor. "Le escribió a una amiga para que me dijera que le devolviera el mando del garaje. Tío, ¿un año después? Es que esto, yo ya...".

Sin embargo, Naomi en poco podía ayudarle, pues ella no tenía "ningún mando. "Ya está. Eso es lo que hemos hablado. De verdad. Es surrealista la situación", ha confesado en su directo hablando con seguidores. De hecho, Adrián no llegó siquiera a enviarle un mensaje dándole la enhorabuena por su victoria en el programa.

"Nada, no. Él me pide el mando del garaje", ha asegurado entre risas. Y es que, para ella es de lo más "surrealista" que ni siquiera le preguntara a ella directamente o que se preocupase por escribir un "qué tal".