La declaración de amor de Luitingo a Jessica Bueno que termina con un apasionado beso: "Sigo viviendo en un cuento"

No es la primera vez que Luitingo grita a los cuatro vientos lo enamorado que está de Jessica Bueno. Y es que, cuando todavía estaba dentro de la casa Gran Hermano VIP 8, el cantante ya reconoció abiertamente los sentimientos que tenía hacia la modelo, quien, por ese entonces, salía con Pablo Marqués y aseguraba que entre ellos tan solo había una amistad.

Sin embargo, tras su paso por el reality de Telecinco, todo eso ha cambiado, pues ambos se han vuelto inseparables y no dudan en presumir en cada ocasión de su historia de amor a través de redes sociales. Tanto es así que, durante el Debate Final, ambos demostraron el amor que se tienen a través de un beso en directo.

A pesar de que la sevillana sostiene que no son novios -pues no se siente aún "preparada para entablar una nueva relación"-, lo cierto es que Luitingo no podría ser más feliz a su lado. Por ello, el músico ha querido dedicarle una efusiva declaración de amor a la ex de Kiko Rivera.

Jessica Bueno y Luitingo, en 'stories' de Instagram. INSTAGRAM

"Si te quiero más reviento", comienza escribiendo el cantante este jueves a través de historias de Instagram. "Me tocas y acabo volando. No sabes la felicidad que siento. Increíble la luz que desprendes, la admiración que te tengo. Confía en lo que te quiero", añade, en un sinfín de palabras bonitas hacia la que fuera pareja de Jota Peleteiro.

"Eres bondad y nobleza. Eres el azul del cielo. Eres caricia en mis manos. Eres todo lo bueno", asegura el cantante, tras lo que lanza un mensaje hacia el futuro. "Te ayudaré en todo lo que pueda. Lucharemos juntos por los sueños. He conocido tu amor y sigo viviendo en un cuento".

Definiéndose como "un hombre enamorado de una mujer risueña y especial", el músico concluye su escrito, con un agradecimiento hacia Bueno: "Gracias por todo mi vida, quisiera ser siempre tu compañero". Por su parte, la empresaria, quien no ha tardado en reaccionar en su perfil de Instagram, ha reconocido sentirse "derretida de amor" con lo que ella ha denominado como "el último romántico".