Pilar Llori lanza un contundente mensaje a todos los que la llaman 'La viuda de España': "No me he casado ni nadie se ha muerto"

Pilar Llori no va a permitir que sigan riéndose de ella. Así lo ha querido dejar claro la que fuera concursante de Gran Hermano VIP a través de sus redes sociales. No son pocos los que han comenzado a llamarla a través de redes sociales la "viuda de España", un tema que quiere cortar de raíz.

La influencer no quiere que haya nada que la pueda volver a relacionar con Luitingo, y así lo ha demostrado en su perfil. Y es que, desde su último enfrentamiento en el plató del Debate, no quiere volver a escuchar siguiera el nombre del actual novio de Jessica Bueno.

Así, ha utilizado su canal de difusión en Instagram para dejar claro que lo que pudo haber entre ella y el andaluz es cosa del pasado, y aunque no haya ningún muerto, es un tema que quiere dejar enterrado. "Lo de viuda de España. ¿Todo bien para los que me llamáis así? No me he casado ni nadie se ha muerto que yo sepa", ha querido dejar claro.

Pilar Llori no está dispuesta a que se rían de ella. pilarllori / INSTAGRAM

Pilar está completamente en contra del apelativo que, a modo de mofa, muchas personas están usando en su contra. Por ello, aunque no le afecta, sí que le molesta ver cómo se ha estado usando. Para ella lo que ocurrió en la casa de Guadalix es algo que debe de quedar ahí.

"Dice el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Besis para todos", han dicho la televisiva utilizando el refranero español. Así queda por zanjado el tema.