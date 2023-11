Nacho Palau confirma que vuelve a tener cáncer y ataca a Miguel Bosé: "Es muy manipulador"

Tras el programa del pasado fin de semana con la entrevista de Ángel Cristo Jr. y la de Joana Sanz, con las que consiguieron un éxito de audiencia, ¡De viernes! ya está preparando su nueva entrega con un nuevo bombazo: una íntima charla con Nacho Palau en la que habla de su estado de salud y carga, de nuevo, contra Miguel Bosé.

"Este verano me han vuelto a diagnosticar de un cáncer", cuenta el escultor. "Hay un momento que dices 'no puedo más, de esta no salgo y ¿para qué?'".

El valenciano contó en agosto de 2022, pocos meses después de salir de Supervivientes, que le diagnosticaron de cáncer de pulmón, misma dolencia que había tenido su madre. En marzo de este mismo año, tras varios tratamientos, reveló que había remitido. Pero, desgraciadamente, se lo han vuelto a diagnosticar.

Poco después de revelar su enfermedad, Miguel Bosé le mostró su apoyo e hizo que sus dos hijos biológicos, Tadeo y Diego, viajaran de México a España para estar con junto a Palau y sus dos hijos, Ivo y Telmo.

Sin embargo, parece que esta buena sintonía que hubo entre ellos ha cambiado. "Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, ahora no lo tengo tan claro", asegura en ¡De viernes!.

"De Miguel no te puedes fiar, es muy manipulador, no respeta nada y hace lo que le da la gana", añade Nacho Palau en el adelanto que han mostrado de su entrevista.