Miguel Bosé relata en Telecinco cómo salió del 'infierno' de las drogas: "Generalmente, se entra y nunca se sale"

Miguel Bosé se convirtió en el protagonista de la noche del lunes en Telecinco. Tras la emisión de otro de los capítulos de la serie Bosé, la cadena ofreció una nueva entrega de La noche de Bosé, una tertulia con personas del entorno más íntimo del cantante para, como cada semana, comentar los aspectos más destacables de su vida.

En este formato conducido por Joaquín Prat, el artista ha contado el que fue uno de los peores episodios de su vida, el momento en el que tocó fondo. Y es que, después de haber llegado a lo más alto con el lanzamiento de su disco Bandido, Miguel se adentró durante los años posteriores en una vorágine de excesos y descontrol, en una etapa especialmente oscura para él, llena de fiestas, alcohol y drogas.

Así, al menos, lo ha desvelado él mismo en uno de los fragmentos de la entrevista que concedió a Prat y que salió a la luz el pasado lunes. En este extracto, asimismo, el artista ha relatado cómo logró salir del 'infierno' de drogas -tal y como lo define el presentador- en el que se había convertido su vida.

A la luz de lo que ha vivido y desde su perspectiva actual, Bosé tiene claro la razón que le llevó a pasear por el lado salvaje de la vida. "En mi caso, fue saturación", ha reconocido. Sin embargo, tal y como su personaje narra en la serie, "no se puede vivir eternamente en el Reino de la Salamandra", y es que, pronto descubriría los peligrosos efectos de las drogas.

"Cuando hace parte la fiesta, aporta relaciones y cosas y es fiesta. Pero cuando pasa a la cotidianidad ya no tiene sentido y pierde la gracia. Pierde la diversión y hay un momento que dices 'Ya, esto ya no es divertido', ha explicado Bosé, dándose cuenta de que, en realidad, no le traía nada bueno a su vida. "Generalmente, se entra y nunca se sale. No aporta absolutamente nada".

Por su parte, sus hermanas Paola y Lucía Dominguín han destacado en el plató de La noche de Bosé la fuerza de voluntad que tuvo el cantante para dejar atrás las drogas en muy poco tiempo. Concretamente, tal y como ha recogido la web de la cadena, Bosé llegó a pasar "dos años sin ver la luz del sol", antes de dar el paso definitivo de salir de ese 'infierno'.