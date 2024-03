El motivo por el que Arantxa del Sol pasó de presentadora estrella a estar fuera de la tele... y no fue por voluntad propia

En los primeros años de Telecinco, Arantxa del Sol fue una de sus presentadoras estrella, al ponerse al frente de Humor cinco estrellas (1992), VIP Noche (1992) o La batalla de las estrellas (1993). Sin embargo, casi de la noche a la mañana la presentadora desapareció de la pequeña pantalla.

Ahora, Arantxa del Sol es una de las concursantes que más juego da en Supervivientes, reality de Telecinco que la ha hecho recuperar la fama que en su día tuvo, pues ha "echado mucho de menos" la televisión.

El motivo de su salida lo contaba ella misma en ¡De Viernes! antes de viajar a Honduras para vérselas con la supervivencia, la intemperie... y Carmen Borrego, con la que mantiene una relación tensa.

"Nunca me retiré, esa es la verdad", decía Del Sol, que atribuía su alejamiento de la tele a "otros". Al parecer, quienes decidían si trabajaba o no, no llevaron bien que se casara.

"No sé qué pasó, el destino tiene mucho que ver [...] De repente me casé y eso tuvo mucho que ver", aseguraba, sobre su matrimonio con el torero Finito de Córdoba (2001).

Ya en Supervivientes, Arantxa del Sol hablaba con el presentador, Jorge Javier Vázquez, sobre su punto vital y lo que podría aportarle entrar al reality. "En este momento creo que todo lo que me puede traer Supervivientes es bueno. Me ha sorprendido la respuesta de la gente que creció conmigo y con la televisión que hacía entonces. Esto me llena de fuerza y de responsabilidad. Yo he vivido la época dorada de la televisión", afirmaba.