Míster Jägger, el 'tacañón' del nuevo 'Un, dos, tres…': "Me va a resultar facilísimo regodearme con los fallos ajenos"

El próximo jueves 19 de octubre regresa el nuevo Un, dos, tres… El icónico concurso creado por Chicho Ibáñez Serrador vuelve de la mano de su hijo, Alejandro, y de las productoras Factoría Henneo, Prointel e Isla Audiovisual.

Se emitirá en directo por la plataforma Twitch, en el canal de TheGrefg, que será además su presentador. No estará solo, pues tendrá como copresentadora a Carla Pulpón y entre los concursantes y colaboradores, a famosos de todos los ámbitos.

Entre ellos estará el streamer y youtuber Míster Jägger, que se unirá a las famosas y veteranas hermanas Hurtado como un ‘tacañón’ más, cuyo papel será hacer ver los errores de las parejas concursantes y marcar el fin del tiempo de respuestas.

¿Cómo le ofrecieron ser tacañón, conocía ya el Un, dos, tres...?Sabía el programa que era, porque obviamente es historia de España. Yo creo que está casi en los libros de historia del instituto. Mi agencia me dijo oye, te quieren para, para hacer el Un, dos, tres… y dije, que bueno, se vuelve a hacer y encima la propuesta de que fuera en Twitch me atraía muchísimo, porque es como mi territorio, es una charca que ya conozco y me gustó, me pareció guay, la verdad.

¿Se documentó después?Desde entonces llevo viendo todo el peso de Las Tacañonas y de Don Cicuta que me pilla más lejos, pero estoy investigando y mola bastante. Y no sé, estoy cómodo porque es un poco mi lugar. Yo si me viera en Un, dos, tres... me vería efectivamente de tacañón. O sea, es maravilloso.

Su papel como tacañón es un poco regodearse de los fallos ajenos...Exacto, eso es maravilloso. Sí me han puesto con las tacañonas y con ese rol, siendo un poco como Don Cicuta, aunque va a ser un poco Don Cicuta Freestyle. Como tacañón estoy agustísimo. Si me veo en un equipo, es en ese.

¿Va a tener que dejar de lado la empatía o le va a resultar fácil hacer ese papel?Me va a resultar facilísimo regodearme con los fallos ajenos. Creo que me va a salir solo. Me costaría más lo contrario, alegrarme por porque el otro haya respondido bien. Eso me costaría.

Conoce usted a algunos de los concursantes… ¿le dará igual?Da igual. Hasta más todavía voy a darles, más inquina todavía si cabe (risas).

¿Ellos entenderán que es parte de la gracia que les lance pullas?No lo sé. No me importa.

¿Ha tenido oportunidad de conocer a sus compañeras, a las hermanas Hurtado?¡Son unas cracks! Mola bastante porque parecen como la misma persona pero con dos cuerpos. Se completan las frases, hablan a la vez y tiene un poco como las mismas ideas simultáneamente. Son son bastantes personajes ya de natural. Tengo ganas de ver la que se lía con los tres porque vamos a estar ahí unas horas en las que se va a ir generando química y dinámicas... a ver qué pasa.

¿Cree que hay mucha brecha generacional o cree que el Un, dos, tres… conseguirá aunar dos mundos diferentes?Yo creo que va a ser maravillosa la mezcla porque al final estamos un poco todos a una. Están los que los que ya lo conocen, los que entran nuevos y yo creo que se va a generar un ecosistema súper, súper rico.

¿Cómo va a ser su atuendo, le gusta?Es comodísimo, ya he tenido la prueba de vestuario. Además que todo lo que sea vestirme y disfrazarme ya me encanta. Voy a ser una especie de Van Helsing, elegante y un poco amenazador, eso me gusta.

¿Cómo le contaría a tus seguidores, que probablemente por edad no conocen el Un, dos, tres…, qué es, de qué trata?Les diría que es un concurso de preguntas, regalos y cachondeo.

¿Se ha creado expectativas, piensa en cómo será participar en una superproducción?Pues no mucho, pero no me inquieta porque yo sé que TheGrefg sabe conducir muy bien los eventos y la puesta en escena. Luego estoy yo con las tacañonas, que creo que vamos a pasárnoslo de lo mejor. Somos los que más vamos a estar disfrutando, yo creo. Y luego todo está muy bien producido y superbien planteado. Yo creo que que va a estar súper guay y me gusta no saber exactamente cómo será. Si te digo la verdad me gusta no saber exactamente cómo se va a dar.

En la tele convencional se suele evitar el error, pero en el mundo digital la naturalidad es más importante…Sí, Además, a mí es como me gusta trabajar, sobre todo en Twitch y en directos y en los programas que he estado haciendo, como Esto es un Late, con Henar Álvarez. Lo juego así un poco: sé lo que va a pasar más o menos, pero no sé exactamente cómo ni cuándo. Y sí, es un poco coger las bolas que te van llegando, es un poco improvisar y me gusta la sintonía que se va generando.

No sé si ha podido hablar con TheGrefg o hasta qué punto han hecho piña todos los que van a hacer el nuevo Un, dos, tres...Eso seguramente pase en los ensayos previos porque somos un montón. Yo he estado reuniéndome con personas con las que voy a estar yo en contacto, como las tacañonas y alguno más, que no sé si puedo decir...

No es usted una persona políticamente correcta, ¿le han dado alguna instrucción o puesto límites?Pues en un principio no tengo ninguna limitación. Yo tampoco me excedo por excederme, si veo que se presta lo hago, y si estoy en mi casa, como es mi canal de YouTube, pues ahí está todo y muchísimo más. Ya iré viendo como se desenvuelve el Un, dos, tres… porque tampoco quiero desentonar mucho, quiero también formar parte de ese hábitat que va a haber durante unas horas, integrarme.

¿Cómo soporta usted la amenaza de ser ‘cancelado’ o verse en una polémica?Es que tampoco le doy muchas vueltas, si te digo la verdad. Sí es verdad que en el mundo digital, si te pasa algo, eso te pasa a ti personalmente, porque es desde tu cuenta, desde tus cosas y aquí hay un programa. Pero ni le doy vueltas ni me planteo si está siendo políticamente correcto o no lo que estoy haciendo. Luego eso se va viendo y va cambiando un poco con el tiempo. Entonces tampoco considero que merezca la pena detenerse a pensar en eso demasiado.

¿Hay pocos creadores de contenido en la tele convencional?

Ahora la tele convencional está cogiendo a creadores de contenido para programas y eso mola. Pero imagino que si estás en nómina y tienes ya tu programa como tertuliano, no te hace falta hacer contenido aparte, aunque hay quien lo hace. Pero creo que eso es algo más de la gente de esta generación que ya por voluntad propia crea contenido y le pillan para la tele, no al revés.

¿A usted le han tentado para algún programa de la tele?Para algunas cosas me suelen llamar a veces, pero no es muy mi rollo, la verdad.

¿Y qué le convenció para hacer el Un, dos, tres…?Pues para empezar, que es en un sitio que conozco, con peña que conozco y que sé como se las gastan. Y también está el chat que va a estar ahí, en el programa, porque está en todos los directos de Twitch y esa relación con el chat también me gusta. Se han juntado dos cosas que me parecen muy guays: que es un formato mítico que se vuelve a hacer en un sitio que para mí es súper conocido. No quería perdérmelo.

¿La tele convencional es una competencia o un mundo ajeno?Yo creo que es un poco un mundo ajeno. Ni yo ni la gente que tenemos alrededor vemos mucho la tele. Tengo una vecina que está sorda y de lo que pone en su tele es de lo que me entero. Competencia no es, ni lo queremos, tenemos nuestras plataformas, nuestra manera de expresarnos y no tenemos que pelear con nadie.

Ustedes son los nuevos famosos, ¿cómo lleva lo de ser conocido?Pues a veces es un poco agobiante. Por ejemplo, si voy a discotecas no puedo ir a discotecas muy multitudinarias. Se me acerca la gente y me dice cosas, siempre con cariño y afecto, pero claro, es uno y otro y otro y no puedo estar perreando a gusto, a lo mejor, que es lo que quiero yo, claro (risas). Pero bueno, todo sea eso en realidad tampoco me afecta mucho, o no dejo que me afecte y no dejo de ir a sitios porque porque me vayan a reconocer o lo que sea. Yo intento vivir normal y tranquilo, que creo que es lo mejor, si no, es una tortura.

Se enfrentó a David Bustamante en un combate de boxeo en La Velada de Ibai… ¿cómo fue pegarse con él?(Risas) Estuvo guay. Necesité mucha preparación y justo antes del combate nos temíamos lo peor, porque de hecho las apuestas iban 2 a 1 en mi contra, que es una barbaridad. La gente creía en él y nosotros también, era todo un desafío. Lo que pasa es que yo iba bastante preparado y fue cosa de sacar el trabajo adelante. Una vez empieza a sonar la campana te da un poco igual quién es o cuál sea el trasfondo de la persona que tienes delante, importa sacar el trabajo y el deporte.

¿Lo mejor de su profesión es que pueda vivir cosas tan dispares como estar con un vestido de princesa en un descapotable, pegándose con Bustamante o en el Un, dos, tres…?Son cosas guays. Aderezas todo un poco y generas recuerdos bastante chulos. Pero lo mejor diría que es vivir un poco a mi ritmo. Es muy guay también hacer cosas así, súper locas y súper dispares. Lo hace todo más divertido.

¿No le agobia no tener un trabajo reglado y predecible?Creo que eso le pasa un poco a todo el mundo al final, porque aunque se tenga un trabajo súper seguro, luego no se sabe qué va a pasar el año que viene e igual te llevas un susto o lo que sea. En mi caso, como suelo llevar varios proyectos a la vez, sí tengo más o menos una pequeña hoja de ruta a varios años vista y luego ya voy improvisando sobre la marcha a corto plazo cosas que van pasando. No, la verdad no me asusta. Es como que para mí todo esto está siendo un regalo. Es como un pastel y no me da miedo que se acabe.

Acaba de publicar un libro de relatos, Volver a tragarse los pájaros, ¿cuál es el por qué de esa obra?Yo siempre escribo. Llevo toda mi vida escribiendo cositas y tenía un montón de relatos y era una manera de aunarlos todos y escribir nuevos. Ha sido un poco algo natural, algo que me apetecía porque era invierno, tocaba recogerse y me gustó hacer un proyecto más de más de estar yo con mis cositas. Dediqué el invierno a escribir y para mí es genial poder hacerlo. Poder tomarme el tiempo en hacerlo es la host...

¿Encontró prejuicios a la hora de buscar una editorial?Qué va, al revés, en Planeta estaban encantados.

También ha creado juegos de mesa, una película... ¿No se aburre, verdad?No tengo mucho tiempo para aburrirme. Ya te digo que como voy cogiendo proyectos a largo plazo y van saliendo cosas que parecen un súper dispares, pero que forman parte de un cierto conjunto. Si me aburro, intento no hacerlo.

¿Eso rompe el mito de que ser streamer o creador de contenido no es un trabajo?Es que para mí tampoco es cien por cien trabajo todo lo que hago. Sí es verdad que como trabajo es raro ser streamer o youtuber, pero oye, también requiere bastante esfuerzo y muchas horas.