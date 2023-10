Carla Pulpón, el nuevo fichaje del renovado 'Un, dos, tres' presentado por TheGrefg

El pasado 7 de septiembre el conocido creador de contenido TheGrefg presentaba en el FesTVal 2023 la nueva adaptación del histórico programa Un, dos, tres junto a Alejandro Ibáñez, el hijo de Chicho Ibáñez Serrador, el que fue el creador del programa en 1972.

La nueva versión del mítico formato, en el que está implicado el grupo Henneo, se estrenará el próximo 19 de octubre y vuelve de la mano de Prointel e Isla Audiovisual. Pero esta vez no será en TVE donde se emita, sino que será desde el canal de Twitch de TheGrefg.

El youtuber murciano será el encargado de presentar el programa, que mantendrá su formato original dividido en tres partes, con una primera prueba de cultura, una segunda prueba física y finalmente la famosa subasta.

Serán tres las parejas participantes, conformadas por seis influencers, de los que ya hay tres confirmados: Lluna Clark, Gemita y Luzu. Los azafatos también serán conocidos creadores de contenido del panorama español entre los que se encuentran Nadia Vilaplana y Abril Cols.

La última noticia que se ha dado a través de redes sociales es la confirmación de que Carla Pulpón participará como copresentadora del programa. La actriz se muestra tal como es, dejando atrás los personajes que siempre ha interpretado. Es conocida por meterse en la piel de Mapi, del programa homónimo de La 1, y Jing Jing, de Cuentos chinos.

Las hermanas Teresa y Fernanda Hurtado, las que interpretaban a las Tacañonas, volverán a formar parte del equipo en esta nueva versión del famoso programa en el que trabajaron desde los años 80 cuando era presentado por Chicho Ibáñez Serrador.

TheGrefg parece estar bastante emocionado por comenzar este nuevo proyecto y así lo hizo ver también en su presentación el 7 de septiembre: “Va a merecer mucho la pena. Tengo 26 años y no había visto el Un, dos, tres en mi vida, pero mis padres me ayudaron a entender la oportunidad que suponía lo que se me estaba ofreciendo. Es un programa con mucha historia y voy a poner todo mi empeño y pasión”.

Ahora queda en manos del joven streamer esta nueva versión del Un, dos, tres, un programa que logró juntar a las familias españolas frente a la tele, que consiguió convertirse en un gran éxito de masas y formar parte de la historia cultural española.