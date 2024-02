Miri ('MasterChef 5'), nueva concursante confirmada para 'Supervivientes 2024'

A una semana del estreno de Supervivientes 2024, Así es la vida ha anunciado a una nueva concursante oficial: Miri Pérez-Cabrero, quien fue concursante de la quinta edición de MasterChef.

En su vídeo de presentación, la que participará en el reality de supervivencia se deja conocer un poco más ante la audiencia de Telecinco: "Soy Miri, influencer, cocinera y actriz".

"Como buena Sagitario, tengo muy poca cabeza, y mucho corazón", expresa, entre risas. La nueva concursante de Supervivientes explica que su decisión no ha sido bien recibida en su familia: "En mi familia no entienden muy bien que me sume a esta aventura".

"Dicen que estoy un poco loca, y probablemente tengan razón, pero tengo unas ganas de que empiece esta aventura y de irme a Honduras, que me muero", expresa Miri.

La joven de 30 años se une así a otros famosos que se suman a la aventura desde distintos ámbitos, como el rapero Arkano, la colaboradora Carmen Borrego, la deportista Blanca Manchón y el reportero Kike Calleja, entre otros.

Así es Miri

Miri Pérez-Cabrero se dio a conocer en 2017, cuando concursó en MasterChef 5, programa en el que comenzó una relación con el ganador de la edición, Jorge Brazález.

Tras esta experiencia, la cocinera desarrolló su faceta como actriz, participando en serie como Alguien tiene que morir y películas como Fuimos canciones.

A la par, la barcelonesa de 30 años se ha ido haciendo un hueco como influencer: en Instagram, Miri alcanza los 281.000 seguidores. En redes sociales comparte habitualmente recetas de cocina, pero también se deja ver posando, y pasando tiempo con su familia, amigos y su pareja, Pablo Salazar.