Miguel Campos, el coordinador de guion de 'La Resistencia', sorprende a Broncano con una foto: "¿De dónde la has sacado?"

Antes de recibir al invitado de este miércoles en La Resistencia (Ayax Pedrosa que iba a presentar su nueva película, Tratamos demasiado bien a las mujeres), Broncano se vio sorprendido por Miguel Campos, el coordinador de guion del programa.

Mientras el presentador intentaba abrir un regalo que le había entregado un espectador, el guionista puso en las pantallas del teatro Príncipe Gran Vía una foto de Broncano en su época adolescente.

En cuanto la vio, el conductor del programa de Movistar Plus + exclamó: "¿De dónde la has sacado?". Tras las carcajadas del público al ver la imagen, añadió: "Realmente me preocupa de dónde ha salido eso".

"¿Dónde has conseguido esa foto?", insistió el presentador. Campos explicó que "tengo un chat de WhatsApp con tu madre y le voy pidiendo fotos que tiene colgadas por su casa", le explicó entre risas.

"Qué gracioso salgo", llegó a reconocer Broncano cuando su compañero aumentó la foto que tenía: "Me ha gustado, te lo agradezco, me has abierto una puerta al pasado".