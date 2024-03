Valeria Ros le muestra a Broncano sus dotes como cantante antes de participar en 'Tu cara me suena': "Me han cogido por la comedia"

MOVISTAR PLUS+

Tu cara me suena 11 ya está en marcha. El concurso musical de Antena 3 ya ha confirmado los nueve concursantes que participarán en la edición de 2024.

Raquel Sánchez Silva, Juanra Bonet, David Bustamante, el cómico Miguel Lago, la presentadora de Drag Race Supremme de Luxe, el cantante y concursante de OT 2017 Raoul Vázquez, la cantante Conchita, la cantante y concursante de OT 2018 Julia Medina y Valeria Ros serán los famosos que competirán.

La colaboradora de Zapeando y La Resistencia visitó este martes a Broncano para mostrarle sus dotes de canto de cara a su participación en el programa de Atresmedia.

Valeria Ros, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"Cántate una de Coldplay: ¿Cuál te sabes?", le pidió el presentador a su colaboradora, que empezó a decir títulos de canciones sin saber por cuál decidirse.

"Ninguna de las que cante saldrá en Tu cara me suena que si no hago espóiler y, por contrato, no puedo hacerlo", aclaró la presentadora de FBOY Island España.

El conductor del programa de Movistar Plus+ quiso destacar que "nunca habíamos hecho que La Resistencia fuera un preview de Antena 3, lo que se verá próximamente allí".

Grison y Castella pusieron la música para que Ros cantara, pero entre las risas y la falta de coordinación, la vizcaína no estuvo muy acertada entonando ninguna de las canciones: "Creo que me han cogido por la comedia...".

"Ha sonado un poco a despedida de soltera a las cinco de la mañana, pero oído tengo", reconoció Ros mientras Grison le decía que afinaba bien y Broncano bromeaba con su actuación.