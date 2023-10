Miguel Bosé cuenta en 'TardeAR' cómo reaccionó su padre a su bisexualidad: "Me dijo: 'No sabes la envidia que me das'"

Miguel Bosé ha visitado TardeAR ante el estreno de su serie, Bosé, en abierto en Telecinco. El cantante ha mantenido una cordial conversación con Ana Rosa Quintana, quien le ha preguntado tanto por su carrera profesional, sus amores, su familia y el atraco que vivió en México.

Después de repasar cómo ha sido su vida y su camino al éxito con Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín como padres, la presentadora del espacio de Telecinco le ha querido preguntar sobre su sexualidad.

"He tenido la suerte de que me ha gustado todo", ha expresado el artista. Sobre cómo se lo tomó su padre al enterarse, el cantante ha detallado: "Lo entendió todo".

"Cuando se enteró de esta generosidad en mi gusto, me lo dijo. No le mentí porque era mi padre, y me dijo: 'No sabes la envidia que me das'" "Era muy respetuoso y me pedía que le contara cómo me sentía", ha añadido Bosé.

Acorde a este tema, la presentadora le ha preguntado sobre si su productora sabía su sexualidad. "Mi casa discográfica no sabía nada. Estas cosas salen con el tiempo, y se necesita mucha paz y reconciliación para estar tranquilo", ha explicado el cantante.

Sobre su paternidad, Miguel Bosé ha expresado: "Por encima de todo, de la música, el amor, la biología marina, mi mayor vocación es ser papá". "Soy un papá que le da a mis hijos las referencias que todos los niños tienen que tener para que crezcan con seguridad y felices: amor y autoridad", ha detallado.

La experiencia del atraco en su casa de México

Ana Rosa Quintana le ha sacado el tema del atraco que sufrió en su casa en México, país en el que el cantante ha insistido que se va a quedar: "Me encanta ese país, es un mercado que hay que vivir cerca y requiere mucha atención, y está pegado a otros como el de Estados Unidos. Hay que estar cerca, y mis hijos se adaptan muy bien, tienen sus amigos y su vida".

Por esta misma línea, el cantante ha contado cómo uno de los atracadores le reconoció e incluso se descubrió el rostro para declararse su fan. "Desde ese momento todo se volvió más benevolente", ha explicado sobre el atraco.