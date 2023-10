Miguel Bosé, en 'Vamos a ver': "Me gustaba el Madrid en el que podías salir tranquilo y sin que hubiera nadie grabando"

La vida de Miguel Bosé da para películas y series inspiradas en cada una de sus etapas. Así, tras el éxito de otros biopics, como Veneno, inspirado en Cristina Ortiz, o Nacho, en el actor de cine para adultos, Nacho Vidal, ahora se ha apostado por llevar a la televisión las vivencias del artista panameño.

De esta manera, con motivo del estreno de la ficción, este viernes, el Club Social de Vamos a ver ha recibido en su sofá al propio Miguel Bosé y a los actores José Pastor e Iván Sánchez, encargados de ponerse en la piel del cantante.

Así, el cantante ha comenzado explicando que está "muy contento de estar en España": "Llevo unos años en los que solo vengo en verano, pero este año he pasado una temporada más larga. Soy papá y trabajo mucho en casa porque me encanta. Tengo muchos amigos a los que les gusta comer y también me hacen trabajar mucho".

Además, Miguel Bosé ha coincidido en el plató de la sección rosa del programa con Bibiana Fernández, con quien mantiene una estrecha amistad, algo que ha quedado patente por el comportamiento de ambos ante las cámaras: "Éramos uña y carne en aquel Madrid en el que se podía salir sin nadie grabando".

"Me gustaba ese Madrid. Podías salir tranquilo. Antes, alguien te decía que había visto a Miguel Bosé de rodillas, vomitando, y no te lo creías porque no había un testimonio gráfico, pero ahora...", ha agregado el cantante, a lo que la colaboradora ha apuntado: "Si en esa época hubiera habido cámaras, yo estaría presa".

Respecto a la serie, Bosé ha destacado el trabajo de los actores, quienes han comentado que el cantante se puso a su disposición en cuanto se enteró de que eran ellos quienes le llevarían a la pantalla: "En esta serie se cuenta toda la verdad sobre la vida de Miguel Bosé, te lo puedo asegurar. Si has pasado tanto tiempo sin decir nada... o lo cuentas de verdad o no lo hagas porque no es liberatorio. Para hacerlo tienes que estar en paz con tus recuerdos y perdonar todo".

De esta manera, el biopic del artista cuenta con cuatro episodios nombrados con el título de una de sus canciones: El hijo del Capitán Trueno, Don Diablo, Bandido y Morenamía. Cada título es el hilo conductor de los acontecimientos que se narran en los episodios, desde el inicio de su carrera y la oposición a su padre, Luis Miguel Dominguín, hasta su madurez artística y personal, cuando decidió ser padre.

Finalmente, el cantante panameño ha recalcado que esta podría ser solo una primera parte de su vida y, así, ha dejado en el aire y con la intriga a los espectadores asegurando que "hay otras seis series en producción sobre la vida de Miguel Bosé".