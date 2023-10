Pilar Vidal reaparece tras su encontronazo con Carmen Lomana: "Me ha llamado todo el mundo... Solo me ha faltado Pedro Sánchez"

La relación entre Carmen Lomana y Pilar Vidal no es nada buena desde hace tiempo. Las dos colaboradoras de Espejo Público han discutido en varias ocasiones en pleno directo durante la emisión del matinal Antena 3. Sin embargo, el comentario de la empresaria el pasado jueves terminó de romper por completo su relación con la periodista.

Pilar Vidal acusó a Lomana de haberla llamado "gorda" durante la reunión de contenidos del programa, cuando hablaban de tallas grandes y la empresaria aseguró que tener sobrepeso era insalubre y, además, pidió disculpas a la periodista por si se había "dado por aludida".

Vidal terminó llorando durante el programa tras confesar que tiene un problema de salud, y que, por mucho que discrepase con alguien en algo, jamás le atacaría por su aspecto físico. Además, este viernes, Gema López ha apuntado que la periodista recibió, durante este tenso momento, varios mensajes de su madre alentándola a mostrar fotografías antiguas en las que estaba "delgada" y le dio muchos ánimos.

Así, este viernes, Espejo Público ha contactado en directo con Pilar Vidal: "He recibido llamadas de políticos. Me ha llamado muchísima gente, no os lo podéis ni imaginar. No puedo desvelar quiénes han sido porque son llamadas privadas que me han hecho mucha ilusión, pero no os preocupéis, que ya os lo iré diciendo. Me ha llamado todo el mundo, solo me ha faltado Pedro Sánchez".

"De verdad, que yo no pensé, y os lo digo para que sepáis la responsabilidad que tenemos, el alcance que puede tener cualquier cosa que digamos", ha agregado Pilar Vidal que, además, ha señalado: "Un miembro del Gobierno, mujer, me ha confesado que le pasó algo muy parecido a mí. Y, sobre todo, que se siente muy identificada porque su entorno no lo aceptaba".

"Estamos en 2023 y no es necesario atacar a alguien por su físico. Es inconcebible. Con mi hijo de 18 años tuve una conversación más madura que con mucha gente", ha apuntado la colaboradora del matinal que, además, ha explicado que no se encuentra bien tras haber vivido lo que vivió en el plató de Antena 3: "No me gusta verme, pero estoy en tratamiento, en manos de profesionales. Tengo un psicólogo maravilloso y un dietista maravilloso".

Respecto a una posible mejora de su relación con Carmen Lomana, Pilar Vidal ha sido muy tajante: "Yo soy mucho de sintonías y se lo he dicho en público y en privado a ella, que no le puedes caer bien a todo el mundo ni ser amiga de todos. Entonces, yo no le caigo bien a ella ni ella a mí". Pese a esto, Susanna Griso ha insistido en que el programa quiere un abrazo de las colaboradoras y que se reconcilien.