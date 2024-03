El mensaje de la hermana de Esther López a Óscar: "Deja de alargar la agonía y cuenta ya lo que has hecho"

El asesinato de Esther López en Traspinedo, Valladolid, sigue generando una gran polémica e inquietud en nuestro país. La joven fue hallada muerta el 5 de febrero de 2022 y, ahora, el informe forense ha descartado que el fallecimiento se produjera a causa de la temperatura o por la ingesta de drogas o alcohol. Por tanto, se apunta a que la muerte fue causada por un atropello.

Este miércoles, Vamos a ver ha contactado en directo con Inés, hermana de Esther, que se ha vuelto a dirigir directamente a Óscar, principal investigado por la muerte de la joven y que, actualmente, se encuentra en libertad con cargos.

"Este informe vuelve a ser demoledor contra Óscar. Solo pueden intentar echar balones fuera porque no tienen dónde aferrarse, pero todo se lo están desmontando con pruebas y con informes", ha señalado Inés.

Asimismo, la hermana de la fallecida ha agregado: "Está claro que mi hermana fue atropellada porque hay un informe en el que salen las lesiones producidas y que coinciden con los desperfectos del coche de esta persona".

"No entiendo muy bien la línea de defensa que tiene porque a lo único que podía aferrarse era a reconocer lo que había pasado y alegar que iba mal y borracho, pero eso ya no lo tiene. Así que, por favor, deja de alargar esta agonía y cuenta ya lo que has hecho", ha sentenciado Inés.

Por su parte, Joaquín Prat ha reaccionado a los datos plasmados en el informe forense: "Un varapalo más para Óscar. Ya está bien de torear a la justicia. Lo que pasa es que en este sistema tan garantista que tenemos... se tiene esa posibilidad".