Mayka Navarro desata las risas en 'Vamos a ver': "Ahora entiendo por qué me decís que no me mueva cuando soy reportera..."

Mayka Navarro se ha convertido en una de las periodistas más conocidas de Telecinco. Debido a su espontaneidad y carisma, la reportera logra conectar con la audiencia y, además, siempre saca una sonrisa tanto a los espectadores como a sus compañeros.

Así, este jueves, la reportera ha acudido presencialmente al plató de Vamos a ver y ha comentado algo que ha dejado boquiabierto a Joaquín Prat: "Ahora que he visto la pantalla dividida con los reporteros, entiendo por qué me decís tantas veces que no me mueva".

"Mira, están ahí todos, bien colocados, y yo luego me veo y salgo mirando para arriba, despeinada...", ha agregado Mayka Navarro, haciendo que el resto de compañeros no pudieran ocultar su sorpresa y, finalmente, acabasen riendo con ella.

Esta no es la primera vez que la reportera logra sacar una sonrisa al resto, incluso en los momentos más complicados, pues el pasado viernes 22 de diciembre, bromeaba al saber que no le había tocado nada en la Lotería de Navidad: "Me ha tocado un pan tumaca, un pincho de tortilla y una copa de cava que me voy a tomar por vosotros"