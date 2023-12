Mayka Navarro celebra el Sorteo de Lotería de Navidad: "Me ha tocado un pincho de tortilla, un pan tumaca y una copa de cava"

Este viernes, 22 de diciembre, tiene lugar el Sorteo de Lotería de Navidad y, por tanto, los ciudadanos españoles han cruzado los dedos para que la suerte esté de su parte y los niños de San Ildefonso canten los números de los décimos que llevan.

Sin embargo, desde Barcelona, La mirada crítica ha contactado con su reportera más espontánea, Mayka Navarro, a quien el matinal ha pillado comiendo en un bar.

Sorprendida, Ana Terradillos ha preguntado a su compañera si le había tocado algo en el sorteo, a lo que Navarro ha respondido: "Me ha tocado un pincho de tortilla, un pan tumaca y una copita de cava que me voy a tomar por todos vosotros. Además, a mí me ha tocado ya algún camarero de aquí".

Tras esto, la periodista ha llamado al camarero para preguntarle si le "tocaba algo", a lo que este ha respondido, dejando sin palabras a Mayka: "Eres un ídolo para mi mujer". Un comentario que ha supuesto una gran carcajada general en el plató de Telecinco.