Marta Robles descubre quién será el nuevo colaborador de 'Espejo Público': "No me consta que tenga mucha cultura"

Este 2024, Espejo Público ha pedido a los Reyes Magos un nuevo colaborador y sus majestades de Oriente han decidido escuchar los deseos del programa y, el próximo lunes, el matinal contará con un miembro más en su sección Más Espejo.

Tras asegurar que este colaborador es de "categoría top" y que Gema López confirmase que se trata de una persona que va a dar mucho juego en el programa, este viernes, el espacio ha dado a Marta Robles la oportunidad de conocer la identidad de su nuevo compañero.

Así, la periodista ha seguido las instrucciones del equipo de Espejo Público para, finalmente, coger una carpeta que contenía el nombre de este nuevo miembro del programa. Robles ha cogido la carpeta y, tras descubrir la identidad del nuevo colaborador, ha quemado la información.

En su regreso al plató, Marta Robles ha apuntado que se trata de un hombre "controvertido y versátil": "Yo me he peleado con él alguna vez". Por su parte, Lorena García ha querido saber si le gustaba como colaborador, a lo que la escritora ha destacado: "A mí, cualquier colaborador que suponga un reto y mueva un poco el avispero me parece bien. Es una persona que agita el debate".

"Me peleé con él en una cosa de cultura porque teníamos diferentes puntos de vista. No me consta que tenga mucha cultura. En algún momento determinado puede que haya alguien que piense que ha cambiado de chaqueta y ha encontrado algún lugar para guarecerse".

Así, el nuevo miembro de Más Espejo llegará al matinal el próximo 8 de enero para sustituir al arquitecto Joaquín Torres, que abandonó su puesto en el programa tras una fuerte discusión con Susanna Griso y el equipo del matinal después de que se insinuase que habría comprado un gran número de seguidores en las redes sociales.