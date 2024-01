Ángel Antonio Herrera, a favor del rey Baltasar de Madrid: "Está bien que pongan a un negro y, si no, que se pinte. No es grave"

La indignación ha regresado a las calles de Madrid, donde el Ayuntamiento ha decidido que el rey Baltasar sea, como sucedía hace años, un hombre blanco que se ha pintado la cara de negro y, no contentos con ello, esta persona finge un acento que no tiene.

Una práctica que no ha sentado nada bien a gran parte de nuestro país y que, por supuesto, ha indignado a la comunidad negra. Así, este viernes, los colaboradores de Espejo Público se han mostrado completamente en contra de pintar la cara a alguien para hacerle pasar por Baltasar.

Sin embargo, la opinión de Ángel Antonio Herrera ha sorprendido al resto de sus compañeros. "Es una parodia. Me parece bien que pongan a un negro y, si no, que se pinte. No es tan grave", ha asegurado el periodista.

Asimismo, el matinal ha contactado en directo con Sarahi Boleko, presidenta de SOS Racismo en Madrid, quien ha destacado que este Baltasar es un "claro ejemplo de blackface", una práctica racista que consiste, precisamente, en hacer pasar a personas blancas por negras mediante maquillaje en la cara.

Pese a las declaraciones de Sarahi Boleko, Ángel Antonio Herrera ha seguido manteniendo su postura acerca de la decisión del Ayuntamiento de Madrid, defendiendo la acción del gobierno de Almeida.