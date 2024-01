Marta López desvela en 'GH Dúo' cómo se encuentra su relación con Efrén: "No somos pareja"

La casa más famosa de la televisión ha vuelto en su versión por parejas y las relaciones entre los concursantes cada vez son más estrechas. Esto ha provocado que las confesiones entre los participantes del reality cada vez sean mayores. En este sentido, se ha podido conocer cómo la relación entre Marta López y Efrén Reyero no va tan bien como parecía.

En un primer momento, se pudo ver a ambos muy unidos, con gran complicidad entre ellos. No obstante, no todo siempre es lo que parece. Y es que, la colaboradora de televisión, se ha sincerado con Marc sobre cómo ve a Efrén dentro de la casa de Guadalix de la Sierra.

La que fuera concursante de Gran Hermano 2 ve a Efrén distante y más seco de lo habitual: "Me llevo fenomenal con él, pero no somos pareja. Creo que puede pasar algo, pero no tengo ni intención ni ganas".

Lo cierto es que Marta ha mantenido pocos momentos con el exconcursante de Mujeres y hombres y viceversa en lo que llevan de programa.

Por su parte, Efrén ha pasado por un momento complicado en su vida amorosa antes de entrar en el programa, así lo ha confesado en el confesionario: "Me dejaron de la noche a la mañana". Después de dos años de relación, le "rompieron el corazón por la cara", de hecho, a la semana de dejarlo, vio a la que fuera su novia con otro.

Marta y Efrén estuvieron juntos hace bastante tiempo, aunque ahora ninguno parece tener claro que sea el mejor momento para volver a intentarlo. Aunque alguno de los concursantes no está de acuerdo con esto, ya que Mayka cree que sí sigue habiendo algo entre los mismos: "Yo creo que Marta sí que tiene algo de enamoramiento hacia Efrén. Se le nota en la cara y en la risa".