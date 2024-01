Lucía Sánchez revela en 'GH Dúo' que sigue enamorada de Isaac Torres: "Soy consciente de que se me fue la olla"

El pasado jueves 11 de enero arrancó la segunda edición de GH Dúo y, con ella, también lo hizo la aventura de Lucía Sánchez, quien formará parte del único trío del reality junto a su expareja Manuel y a su examiga Mayka, ambos exparticipantes de La isla de las tentaciones.

En sus primeras horas dentro de la casa de Guadalix, la gaditana se ha abierto con el resto de sus compañeros y ha hablado sobre su pasado con su expareja y padre de su hija Mía, Isaac Torres, a quien conoció en La isla de las tentaciones.

Una relación llena de idas y venidas y en la que, en los últimos meses, el régimen de custodia de la pequeña que tienen en común ha sido un foco de conflicto. "Estábamos peleados, le digo que estoy embarazada y volvemos por la efusividad", cuenta Lucía. "Entonces le llaman de un reality de Latinoamérica y me dice que se pira. Me faltó besarle los pies para que no se fuera. Me dijo que confiase en él, pero hizo tríos, se acostó con dos o tres.

Según ella misma ha explicado, a su regreso a España, el catalán le aseguró que quería centrarse en la crianza de su pequeña, algo que no impidió que tuviese lugar la ruptura entre ambos. "Vuelve y la burbuja se explota, yo tengo a la niña y él dice que quiere formar una familia", reconoce.

Aun así, y a pesar de que se muestra rotunda en su negativa a volver con él, la gaditana afirma que "sigue enamorada de él". Una confesión que no ha sentado del todo bien a Marta López, quien le recomienda que tome distancia. "A ti como mujer y como pareja te está faltando el respeto y te está haciendo daño continuamente. Te estás perdiendo tanta vida fuera tan bonita...", le explica.

Pero esta no es la única vez en la que Lucía ha hablado de su expareja, pues en el jardín confesó que por él sintió "un amor muy loco" que le llevó a que, de mutuo acuerdo, tomaran la decisión de tener un hijo juntos. "Soy consciente de que se me fue la olla, también es verdad que él es muy cariñoso con la niña, quiere mucho a esa hija y por esa parte estoy tranquila", confiesa.